1990s「哥迷」5年登頭版廣告 賀張國榮生日

1980年代的歌迷會，運作模式與現在不盡相同。據幾名「哥迷」憶述，當時張國榮國際歌迷會是由官方（張國榮所屬娛樂公司）主理，會長是受薪員工，並非歌迷。每當有聚會或會務通知，會長便會親筆寫信再影印寄給歌迷，而既是歌迷也是義務工作的委員，則會逐一致電通知歌迷們活動詳情。在1987年加入歌迷會的Ceci說：「記得有一次看《明報周刊》見到歌迷會廣告，上面說只要入會便可以得到高山劇場舉行的歌迷聚會入場券，我便立即參加，當時要去陳太（陳淑芬，張國榮經理人）的辦公室辦理手續，會費$100，入會禮物是一隻福士汽車造型的電子手表。」

當時歌迷會只有每年一次的生日聚會。1989年Leslie舉行告別樂壇演唱會後，歌迷會也自動解散，及後只有一些零星由歌迷自組網站或自發的活動。資深哥迷Ann說，當年Leslie完成演唱會後到了加拿大休息，為了讓哥哥知道fans沒有忘記他，因此想到在Leslie生日時登廣告這個點子，「只要在報章登廣告，一定會有人告訴他」。於是約20個fans便策劃在現已停刊的《電視日報》頭版登「賀壽」廣告，Ann說選擇《電視日報》，一來因為性質合適，二來是相對便宜。哥迷們量力而為，學生可隨緣樂助，至於大數則由幾個已出來工作的fans支付，阿Ann是其中一個。1990年，他們首次登了半版頭版廣告，價錢以千元計；之後4年，他們每年都為Leslie刊登全版廣告。由第1、2年的純文字祝賀語句，到第3年登單色照片，最後兩年更是彩色全版照片，價錢也升至5位數，非常架勢。Ann說，這樣做是想Leslie知道，同時想全世界知道，無論怎樣歌迷仍然會記掛着他。

「後榮迷」做義工 延「哥哥」善心

現今的藝人經常在社交平台透露近况或活動消息，大家亦可輕易一睹真人風采；可是在1980、90年代，歌迷只能靠報章上的「星蹤」得知偶像活動消息，對他們來說，偶像是「神聖不可侵犯」；加上當時Leslie已是天王巨星，出入總有一大堆人圍着。一直默默支持他的Ada說：「最親近的一刻，便是演唱會拜神後或散場的時間，只要在紅館等候，Leslie便會走近fans，我們可與他握手或拿簽名。」問到若Leslie今天仍在，並於社交平台與fans互動，會開心嗎？「相信他的性格也未必會這樣做，但如有這個可能，當然也會開心。」

Leslie離世後有不少「後榮迷」湧現，「哥迷」會自發成立團體或群組，如在不同的WhatsApp群互通消息；亦有本地非牟利組織「榮の聯盟」，以義工服務去延續Leslie善心，並曾舉辦文化導賞團、展覽等活動，透過不同形式懷念Leslie。

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