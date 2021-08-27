「神徒」自費6位數出廣告：抵！ 偶像應援潮 歌迷做埋宣傳

Annie猶記得7月8日，由一眾粉絲策劃夾錢的Anson Lo「賀壽」廣告板來到最後一天，後援會本來打算全體見證落幕一刻，但因有成員不忍而無法成團。不過作為會長的Annie當晚還是與老公相約在附近吃晚飯，與這個籌備近1個月的廣告板告別。當晚11時多，工人到場，原本掛滿教主靚相的廣告板除除落下，不消半小時，變得空蕩蕩：「當下沒有落淚，卻有一絲失落感，更多的是不捨。不過覺得，這個突然讓全香港注目的廣告活動，很完美地結束。」Annie還在回味那撼動的一刻。

「粉圈」外的人或疑惑：宣傳旗下藝人不是娛樂公司的職責嗎？Annie指，粉絲自發為偶像「應援」的風潮，是由韓團粉絲引入香港，希望讓偶像更廣為人知，繼而變成粉絲支持偶像的行為。「應援」是什麼？熟悉日本流行樂的香港電台DJ白原顥（小白）表示，應援（応援する）是日本常用語，意思是支持對方，「如朋友遇上困難時，我想打氣時便可說為他『應援』，意思近似叫對方加油」。粉絲也會寫在大banner上，以表達對藝人偶像的支持。

粉絲夾錢登廣告 有人斥資5位數

Anson Lo的生日廣告板亮相後，頭幾天打卡的人以粉絲居多，但隨着劇集《大叔的愛》開播，一家大小、年長夫婦，連資深藝人李司棋都來留影，反應之熱烈是後援會始料不及：「在那裏駐足一陣子已很大感觸，因為我們經歷太多，（每次舉辦應援活動）老是聽到『邊個？』、『唔識』，甚至說出另一個隊友的名字；但今次如此多人了解到Anson，真的很開心。」那隔着口罩溢出的笑意，大概代表粉絲對偶像的心意——他好，我就好。

5支旗杆旁的廣告板，Annie兩年前已經睇中，只是當時粉絲未夠多，負擔不起租金而作罷。今年5月MIRROR演唱會結束後，後援會開始籌備7月「教主誕」，她每每逛街都到處留意廣告位置。當腦海再次浮現5支旗杆時，感覺今次應可一試。生日應援活動最終獲得700至800名粉絲支持，有人最多出資5位數金額，亦有在學粉絲貢獻部分零用錢，最終以6位數的金額租下廣告位，締造「神」話。

買代言產品出帖 助招廣告商

粉絲有錢出錢，有力出力，30多歲的Annie更是出錢又出力，平日下班後立即投入後援會會務，「不過這份工作沒收入，大家都是義工」。後援會有如公司一樣，連同她等8人各司其職，有人負責設計，有人營運社交媒體，Annie更要處理所有大小事務，往往忙至凌晨2、3時。後援會由一班姐姐、姨姨營運，她指熟女級粉絲追星心態更成熟，會考慮如何把偶像的人氣化成實質助力，「妹妹出去have fun，我們做咕喱」！

每逢Anson Lo有新動向、新歌派台、新劇拍攝，後援會就要張羅應援活動。巴士廣告、車站燈箱廣告只是基本動作，還會製作小禮物送給電台DJ、劇組，感謝他們對偶像的照顧。每當Anson Lo受訪，後援會均會在Telegram頻道整合長長的報道連結，甚至鼓勵粉絲到相關報道下留言、讚好和分享。點開後援會Instagram，內裏盡是粉絲購入Anson Lo代言產品後的認證相：美妝名牌、牀褥新品、銀行信用卡……這些產品Annie基本上全部都會入手，已數不清為偶像花了多少錢，當中最貴重的是價值2.5萬元的名牌頸鏈。新品入手後，她和其他粉絲第一時間出限時動態，標註Anson Lo、後援會和廣告商，「讓廣告商知道粉絲的支持，當他們見到因為邀請Anson拍廣告令銷量增加，就會吸引其他廣告商，Anson就有更多這類機會」。的確，有不願透露姓名的公關表示，MIRROR的粉絲效應強大，尤其幾名知名度較高的成員確實「帶到貨」，因此品牌亦樂於跟他們合作，互惠互利。

「偶像成功就是最大回報」

整個訪問中，Annie不下10次提到「想幫他」，更一度帶點嗚咽：「全部粉絲都無求回報，最大回報是偶像成功、走紅、作品多人欣賞。所以Anson平時也說，他沒什麼可回饋粉絲，只有用自己的表現。」偶像愈爬愈高，與粉絲的距離必然愈來愈遠。「以前Anson與fans的互動較多，有空時會回覆Instagram留言，但他現在已沒有時間了。」不過他會留意Telegram神徒群組的內容，有時會在電台分享，又會在個人帳號回應粉絲的玩笑。「他真的連睡眠時間也不夠，但都會花心機與時間做這些事，與粉絲的互動是雙向而非單向，很sweet！」就是這樣讓Annie死心塌地。

Annie從《全民造星》第一季已開始留意Anson Lo，不諱言從未想過會如此投入，一路上陪伴偶像成長。看過他夢想被中斷後的眼淚，看過他在舞台上的自信與風範，Annie一直相信他終有一番成就，但沒想過這一刻如此快來臨，「現在好像沒有一個香港人不認識他」。香港再掀起的追星熱，為沉寂已久的城市注入生氣，「MIRROR效應」能維持多久？「當然希望這股熱潮持續，大家多多支持這班後生仔！」

文：張淑媚、顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Feature]