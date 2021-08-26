hear her say...：Ning Lau 塑造不同角色 投射自我的娃娃世界

1. 你會如何定義自己?

有時是工作很忙的職業女性；有時是一名普通的媽媽；有時是喜歡做什麼便立刻去做的任性女生；有時喜歡熱鬧，大部分時間喜歡寧靜。

2. 你的創作靈感通常來自什麼地方?有沒有靈感繆斯?

通常都是來自身邊不同朋友的內心故事和外貌特徵，就像我第一個在香港舉辦的娃娃展覧的主題一樣：Lazy Susan是中式餐桌上的圓形轉盤，我的娃娃就像餐桌上的每名座上客，各有獨特的個性及喜好，在我的娃娃角色及性格中，總會有一個像你身邊的朋友，轉盤轉到那一個，她就是主角，細心聽她的故事。

3.娃娃玩偶一向被視為人的一種自我投射，對自己能成為什麼樣的一個想像，你認同這種說法嗎?你創作的娃娃有否投射了你自己?

娃娃玩偶的確是一種自我投射，例如我細心觀察大部分我的 「doll迷」，她們選擇的娃娃衣著類型都總會和自己真人很相近。同時，有一部分「doll迷」就喜歡和她們相反的方向，例如眼細的喜歡大眼娃娃，短髮的原來很希望自己可以留一把長髮，可惜不太相襯，只好實現在娃娃的虛擬世界，我也把很多的自己滲入娃娃創作中。

4. 創作手製娃娃給你最大的滿足感是什麼？另外你亦熱中於烹飪，是否也給予你很大的滿足感呢?為什麼?

手製娃娃這份「工作」跟以前在集團上班一個團隊的分工很不一樣，娃娃全是我一人製作，所以能掌握的範圍更大，雖然工序繁多，但滿足感可以獨領，尤其是依據真人樣貌而訂做的娃娃，客人真心很喜歡和滿意，透過信息也能感受到，雙方都開心是最滿足。而烹飪這個範疇，就是一條永遠不會有「最好」的道路，例如我們會說這個「最好食」，但其實並不肯定沒有更好的味道，所以每一次也自然追尋進步和更好，而且中餐或西餐也有很廣闊的可能，永遠學不完這感覺很充實。

5. 怎樣做到work-life balance?

現在比以前好，手作工藝反正急不來，都要時間及耐性，工作時間比較彈性，但就更加要有好好的時間分配，否則會把所有工作拖到死線前。現在懂得不捱夜，寧願早點起牀，每天都希望把工作、娛樂、睡眠、運動＋進食、發呆（思考）平均分配。

6. 時裝對你來說是什麼?

一直都不是頭號最重要的事，但是畢竟在學校或工作也息息相關了20多年，我的體會是：時裝不是今年下年流行什麼，也不是穿什麼上身，是長期品味培養的一門學問，也是一種涵養。

7. 你作為一位曾經從事時裝相關工作的前輩，對此刻時裝編輯這個行業；以至對當今的時尚產業有什麼看法?

用以前的尺量度現在這個世道是不公平，根本年代不一樣就很難比較，有時聽到前輩、同輩、甚至後輩慨嘆一代不如一代，其實這個評論沒有意思。現今是AI智能年代，有edge又懂得玩digital的，比以前更易讓人看到，但人人都懂得玩，所以是「又容易咗又難咗」。

8. 怎樣形容自己的穿衣風格?

沉悶、黑色、十年如一日，只有配飾是常變。

9. 自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好?

喜歡特別而bold的飾物，因為相對地我的衣服一般是淨色，款式也不繁複。

10. 你認為什麼是美?

自信、快樂、有愛。

● Ning Lau 劉寧：本地潮流雜誌《士多》出版人之一，曾任時裝雜誌編輯，及後於2007至2013年間擔任時裝零售巨擎Joyce的副總裁，2015年開始創作時尚娃娃至今，廣受收藏者歡迎，亦與多個單位及時尚品牌聯乘合作。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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