the buzz：The Vanguard先鋒計劃 以創意正念回應可持續時尚

今屆The Vanguard先鋒計劃的當選設計師分別為來自美國紐約的Conner Ives，以及兩名來自南非開普敦的Lukhanyo Mdingi和Sindiso Khumalo。身在香港的我們，自然對來自非洲的設計師感到特別好奇，Net-a-Porter高級市場編輯Libby Page如此回應：「我們在全球不同地區發現愈來愈多的優秀人才，而非洲是我們一直關注的市場。值得一提的是，我們在南非看到這些品牌的精湛工藝令人難以置信。」她補充：「Lukhanyo和Sindiso都具有非常獨特的設計風格，他們從自己的祖國汲取很多靈感。Lukhanyo的設計中，編織技術異常漂亮，系列亦具備獨特的圖案和色調。Sindiso的女性化印花和輪廓給人一種甜美的感覺，我們的客戶輕易被那種草原風格吸引。兩個品牌的製作均具可持續元素，是現下時尚愛好者十分重視的價值。」的而且確，兩個來自南非開普敦的設計師，其作品都包含非洲的文化元素，卻同時又現代時尚，不做作也不突兀。

3個當選設計師的最大共通點，是對可持續發展的投入，他們的出品同為Net-a-Porter中負責任時裝及美妝產品的Net Sustain項目，似乎可持續發展在平台裏有勢不可當的趨勢，「我們看到客戶對可持續品牌的大力支持，因此不斷發展我們的Net Sustain項目。我們的顧客希望以更可持續的方式購物，有4/5顧客的購買決定，會受可持續影響，可見其重要程度。此外，我們的客戶也非常重視設計質量是否耐用和多功能，這些都已成為基本的購買驅動力。」

Libby Page認為市場對可持續時尚的意識和需求，已上了一條飚升的軌道。「我們亦看到愈來愈多新興和成熟的品牌意識到它們對環境的影響，開發和實踐並為行業鋪平可持續的道路。過去幾季的產品開發令人鼓舞，品牌採用創新方法推出可持續設計，並創造出超越傳統可持續美學的獨特產品。這在我們8月份推出的Net Sustain項目中體現得到。」

可持續時尚趨勢如此之猛，有賴新一代設計師的全情投入，對於Z世代的年輕設計師而言，可持續發展根本就是一項基本原則。來自紐約的設計師Conner Ives毫無保留地回答：「如果沒有可持續這因素，我想我不會做現在的事情。我甚至會說，在它被稱為可持續之前，我已經用這種方式創作。作為一個年輕人，我開始練習用其他東西來塑造時裝，就是用手頭上有的東西，無拘無束讓想像力馳騁。以這種方式工作真是太自由了，我會繼續這樣做。我相信這個世界最不需要的就是另一個時尚品牌，又或者世界需要的，是願意以新的方式、創新並推動整個行業向前發展的一個時尚品牌。」年輕的Conner Ives這番豪情壯語，實在令人肅然起敬。

令客戶獲得獨一無二產品

Upcycling除了是可持續發展的方法外，可有為Conner Ives帶來更多創作靈感？「絕對有！我喜歡我們的設計和流程，令每個客戶都獲得完全獨特的產品；這是我們與其他品牌的區別。像這樣獨一無二的衣飾通常只能由裁縫特製，或在高級時裝中找到。我喜歡在傳統的零售環境中提供這種選擇。」他的設計靈感來自各個地方。「我記得讀過某個設計師的簡介，他說他受到周圍所有環境的啟發，例如某天晚上在電視劇《老友記》中看到Ross穿的一件毛衣、翌日天空的顏色……我想我也是這樣創作的，每個想法、任何東西都可以成為靈感。我喜歡我的系列與外觀無關，並覺得這為穿衣者留下更多空間投射他們自己的體驗。最新系列的靈感來自我在美國長大時認識的女性，我就是以剛剛描述的方式收集靈感。其實有許多靈感在我潛意識的某個空間閒着，我喜歡探索這些空間並喚醒它們。」

年輕人就是對自己喜歡的工作抱有灼熱的一團火，不知Conner Ives覺得當下的時尚產業有什麼需要改善？「噢！應該從哪裏開始呢？我只知我們有很多工作要做。時尚通常是正在發生的流行文化的時代精神。但我認為最近這變成了一種虛假的預言，甚至是一種道德展示（virtue signalling）。我認為要從改變向人們銷售衣服的速度開始，我一年只發布一個系列，因為對於我這個規模的品牌來說，做更多系列是荒謬的，我認為消費者要更好地理解『製作好衣服』這件事。另外，我們的世界裏，衣服的壽命變得如用完即棄的商品那麼短，我想改變這種想法。有品質的東西應該​​不懼怕時間考驗。」被譽為近年畢業於Central Saint Martins最矚目的設計師之一，Conner Ives曾替Rihanna工作，又成為LVMH prize 2021 Finalist，現在與Net-a-Porter合作並成為The Vanguard先鋒計劃的一員，事業一帆風順的他有何感想？「一帆風順說不上，我反而覺得現在每天都充滿艱難和挑戰。正如你所說，事情進展得如此之快，所以我覺得最難的部分就是跟上各項事情的步伐。我非常喜歡我做的事情，以至於很少感覺像是一份工作，但今年的進程實在有點猛烈，我希望度過這個激動人心的時刻後，可為自己騰出更多me time。」

發揚非洲傳統工藝

另一名受訪的當選設計師，是來自南非開普敦的Lukhanyo Mdingi，他的可持續時尚可由他對非洲的情懷與關顧中體現。Lukhanyo Mdingi的作品傾注濃厚的傳統非洲文化，只因他與南非的工匠合作無間，例如品牌今季甚具辨識度的針織圖案，就是由南非一個名為Philani的慈善組織的婦女手工編織而成，除了發揚非洲傳統工藝，更提升女性生計和發揮她們的潛力。Lukhanyo Mdingi說非洲的社群精神給予他最大的啟發：「我發現非洲存在很多精巧的工藝，這是一種豐富的資源，隨着這些工藝的茁壯成長，使我更體會到我工作的意義所在。就是將我們的時間和才能作為一種服務手段，讓品牌成為人們可以發揮其最大潛力的容器。」至於說到他的設計風格和新系列的靈感時，他說：「我們受到『目標』和『意圖』啟發，品牌的本質和理念是創造誠實和正直的作品。你會發現我們的系列融合了手工工藝和現代精緻，工藝體現了誠實和真誠，我們相信有一種精神，就是人類的雙手擁有這種特殊的品質，編織在我們的作品的面料之上。」Lukhanyo Mdingi一番肺腑之言，確實令人有點動容。The Vanguard先鋒計劃選擇了他們予以指引及輔助，展現的不單是他們非凡的創意，還有就是他們的人文關懷，令消費者打開眼界之餘，也給予更多理念正向和充滿內涵的時尚選擇。

● 查詢：Net-a-Porter net-a-porter.com

文：溫兆明

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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