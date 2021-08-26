穩定浮力足 易裝易學 直立板變賽艇 乘風破浪

相比一般傳統賽艇，平板賽艇浮力大，容易上手，又可以拆件組裝，攜帶方便；加上速度也較獨木舟快，是出海享受無拘無束划艇樂趣的好拍檔。

賽艇運動在香港已發展幾十年，在城門河畔不時看見賽艇愛好者練習。平板賽艇又有什麼特點和分別？「簡單來說，只要有一塊直立板、滑軌槳架、槳，幾乎在所有水面，例如大海、湖、河，都能玩平板賽艇。」中國香港賽艇協會總監、賽艇二級教練張銘恒（Keith）指出，協會看中它易攜、易裝、易學，故約年半前便把這項運動引進香港。

平板賽艇在2013年由一對喜愛賽艇的加拿大夫婦發明，他們設計了一組簡單的槳架套件，只要用綁帶或螺絲將之固定在直立板或滑浪板（surf board）上，再配一對賽艇槳，就能在水面輕鬆滑行。

比傳統賽艇短一半 可細拆上車

傳統賽艇一體成形，最短的單人艇都有約8米長，難以輕鬆攜帶。但平板賽艇可細拆為6個部分：賽艇板（一般直立板長約3至4.2米不等）、滑軌槳架、槳扣、座位、賽艇槳與定水尾鰭，Keith示範組裝（見「組裝步驟」），先用螺絲把座位安裝在板中央，再把滑軌槳架固定在座位上，扣上尾鰭與賽艇槳就大功告成，全程不消3分鐘。Keith又指，某些品牌推出了平板賽艇專用的賽艇板，另有廠商單售槳架套件，只需用飛機帶固定在任何一款直立板上即可使用，兩者組裝方法大同小異。他續指，平板賽艇的組件都能放在車尾箱或車頂，駕車帶着到處走非常方便。

板身又平又寬 座位固定

平板賽艇不僅容易攜帶，其穩定的特性也可作為新手接觸賽艇的第一扇門。「奧運賽艇艇身呈流線形而且偏輕，主要讓運動員在靜水環境直線滑行，速度好快但較難平衡。」Keith表示，相比只有約30厘米闊的奧運單人賽艇，直立板又平又寬（一般約76厘米），浮力十足，非常穩定。新手若想接觸賽艇，絕對可以從平板賽艇開始練習。除了闊度不同，有接觸賽艇的朋友都會知道，運動員划艇時會帶動座位前後滑動，雙腳位置則保持固定；平板賽艇恰好相反，座位固定，雙腳跟隨動作前後移動。「因為雙腳比上半身輕，所以玩平板賽艇重心移動比奧運賽艇小很多，令整體更穩定，新手也更容易掌握賽艇前進的技巧。」

可在大海玩 比獨木舟快、省力

Keith指，因平板賽艇穩定，故此不止適合在靜水內河，更可在大海遊玩，即使面對一般風浪也依然能穩定前進。平板賽艇比獨木舟更快、更省力氣，新手也能一享乘風破浪的刺激快感！「平板賽艇應對不同水面環境的能力很高，其實與直立板、獨木舟無異，都適合短途旅程。5月曾舉辦過平板賽艇活動，來回銅鑼灣至觀塘，相信類似的活動在未來會愈來愈多。」

整套單人艇1至2萬元

看到這裏，大家可能都「心郁郁」想試玩平板賽艇，哪裏可以體驗？據悉，不少體育協會如中國香港賽艇協會、香港遊樂場協會、香港遊艇會、香港青年協會等都有平板賽艇課程或租艇體驗。Keith指，一整套單人平板賽艇大概需要1至2萬港元，視乎品牌而定。大家可以先報班試玩，再考慮是否入手私家裝備。

文：沈晴

編輯：梁小玲

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