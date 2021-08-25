其他車款：潛力電動車 排隊上場

富豪XC40 Recharge（圖）

跟EQA一樣，富豪（Volvo）XC40 Recharge與同廠既有的小型SUV採用同一底盤開發，來港版本的續航距離與EQA 250相若，不過加速性能較強，0-100km/h加速只需4.9秒就可完成，熱賣潛力不容忽視。

車價：$466,800起

查詢：2927 3388◆

萬事得MX-30（圖）

日本萬事得（Mazda）首部量產及推出市場發售的電動車是MX-30，此車在去年秋天率先在歐洲部分國家開售，最大特色是採用了同廠經典跑車RX-8一樣的對開式車門，車廂設計亦十分優雅美觀。（車價及來港日期待定）

查詢：3768 4888◆

現代IONIQ 5（圖）

近年表現積極的韓國現代（Hyundai），在全球主要市場陸續開售新款電動車IONIQ 5。這款採用全新E-GMP電動車專用底盤的型號，設有後輪驅動或四輪驅動版本，遠比同級車闊落的車廂空間及前衛造型是其最大賣點。（車價及來港日期待定）

查詢：3428 8288

文：莊達民