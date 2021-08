學好基本化妝技巧 變身美男子

【明報專訊】《紐約時報》英文版以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」來形容人氣男團MIRROR,不得不承認,無論閣下是不是他們的歌迷,每當看到他們的身影,總予人一種快樂的感覺。他們不但代表一份團結力量,還因為可愛俊俏的外表,為這座城市帶來正能量。也許多看美麗的人和事,確實會令人的安多酚上升。能夠令自己變得好看,相信亦同樣能把快樂感染別人。且聽專業化妝師教路,拿起化妝品,像MIRROR般「執靚」自己!