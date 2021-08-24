論盡教育：停學去做運動員

張家朗為香港20多年後再獲金牌，不單家朗本人開心，全港人都開心；他的父母也成教子有方的榜樣，傳媒訪問，讚揚家朗父母決斷英明，同意兒子中四輟學，轉任全職運動員。皇天不負有心人，家朗一舉成名天下知，名利雙收意料中事。張家朗的成功引起全港家長一個話題：中學未畢業就轉做全職運動員是否正確的選擇？

王師奶收到兩封家長電郵，一封來自多倫多，一封來自本港。有關別人兒女前途，茲事體大，小婦人唔識答，亦唔敢答。芸芸眾生，總有些不世出的奇才，例如微軟的Bill Gates、facebook的Mark Zuckerberg，Tesla的Elon Musk都是現代科技的尖端人物，也是名校的輟學者。Bill Gates和Mark Zuckerberg都沒有在哈佛讀完大學，Elon Musk則在史丹福修讀博士時只上了兩天課就輟學了。這幾名傑出的科技界人物是不是因為棄學所以成功？棄學會否是成功的因素？王師奶真係唔識答。張家朗中四輟學轉為全職運動員，全身投入，成為世界劍術第一高手，肯定是青少年崇拜的偶像，香港的父母們會否也鼓勵兒子走同一路徑？

運動學業難兼顧？按品性天賦給指引

是不是運動與學業一定不能兼顧？因人而異，有人魚與熊掌兼而得之，有人只能二者擇其一。今次獲獎運動員中除何詩蓓學業了得，中學文憑試35分，入讀美國名校密歇根大學外，其他學業成績好的大不乏人；就算未獲獎的運動員中，也有很多讀書成績都十分優良。能者無所不能這句話也許有點武斷，能運動好一定要有高智慧，擁有高智慧的人一般讀書都不會太差，問題是投入的深度和時間的安排。體育學院的項目有20項，較熱門的大致是：羽毛球、乒乓球、游泳、劍擊、單車、網球、壁球。全職運動員人數約500人，入選全職運動員有嚴格要求，依比賽成績而分等級：精英甲+、精英甲、精英乙+、精英乙、精英丙、成年隊。王師奶好佩服運動員的刻苦、堅毅，忍受傷痛的磨難，不論男女運動員，他們都是追夢者，未必人人都能登上頂峰，也許有部分人中途退出，但都無悔初衷。

王師奶做了少少資料搜查，發覺好多全職運動員學業成績好犀利，小婦人的街坊、別號「牛下女車神」李慧詩在教大一級榮譽畢業；「黑妹」葉姵延、欖球代表鄭芷婷、武術代表關寧慧都在教大獲得榮譽畢業。跨欄選手陳仲泓在浸大修體育及康樂管理；游泳代表黃筠陶和鄭莉梅分別就讀理大及中大，其他還有很多很多，篇幅所限，小婦人不能一一列舉了。王師奶這樣雞啄唔斷，是想向各位家長說，教仔教女無定法，依他們的品性和天賦給他們「指引」而不是「牽引」。

東拉西扯說了一大堆，好似答咗兩名讀者的問題，又好似未答。唉，咁抽象嘅問題點答吖！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第360期]