辣媽CEO：刪網紅女兒帳戶 狠媽有理

最近巴西就有一名14歲的網紅Valentina，其有170萬粉絲的帳戶被母親Fernanda Rocha Kanner刪除，原因是不希望女兒用「在線反饋」來評判自己：「我認為，即使對成年人來說，將自我發現建立在網上反饋的基礎上也不健康，更不用說青少年了。」那名母親說，那些粉絲從來不是女兒的朋友，但女兒每日所做的一切，都被這班不是朋友的粉絲影響牽制，而不自知。

母親這個決絕激進行動決定，當然引起粉絲們的不滿，攻擊她侵犯女兒私隱、沒有權利私下刪除女兒帳戶，更被指摘自戀、自私、嫉妒女兒、摧毁扼殺女兒的夢想。我不用看，都知留言幾惡毒都有。但這名母親的看法做法，我擊節讚賞。她勇敢、睿智，正如她所說，這個決定激進但有必要。

網絡滲透無孔不入 父母管教有責

當這名母親告訴女兒「在14歲的時候，你很難知道自己是誰，有200萬個你從未見過的人，你以為他們認識你時，那就更危險了。迷失自己更容易」的同時，有幾多母親樂此不疲，把子女日常生活包括食飯行街瞓覺甚至冲涼，巨細無遺慌死無人知，不停不斷日日post？這種確切就是侵犯兒女私隱的行為。

這些社交網站的確什麼人都有，有很多人like，同樣有很多人hate，而且寫的完全毋須負責任，但被寫的何止耿耿於懷？網上欺凌行為無日無之，青少年因為被欺凌導致心理、生理出現各種問題，受不了的、選擇了結生命的，全球各國數字不斷攀升。

以前孟母可以三遷，轉個地方可以解決問題；今日網絡滲透點止無遠弗屆，簡直無孔不入。即使搬屋轉學校，那些欺凌者依然陰魂不散。更可怕的是，很多父母遇到子女被欺凌，有的覺得很小事，有的覺得毋須理會，有的叫子女多一事不如少一事，有的選擇息事寧人，有的更甚者不指摘始作俑者，反而把責任推在自己子女身上。這些態度，簡直是把子女往懸崖推。

欺凌問題表面難見 孩子心靈或受傷

新加坡就有幾個媽媽，子女都因為被欺凌而輕生。痛定思痛，決定把自身經歷公開，呼籲更多父母關注各種欺凌問題，不能掉以輕心。當父母以為已經把孩子保護得好好的時候，表面上看來，孩子非常開朗活潑，以為已經沒有事，原來他們的心靈已經被徹底摧殘，生無可戀，只能以死解決。

子女的健康成長需要的是健康的體魄、健康的心靈，比什麼都來得重要。子女心智未成熟的時候，未能夠有足夠的智力經驗做決定時，父母責無旁貸，必須做好管教的責任，果斷地終止子女自毁、傷害的行為，阻止悲劇的發生。

沒有什麼比子女能夠快樂健康成長做自己更重要！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第360期]