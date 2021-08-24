善養救未來：改變教與學 由重塑課程開始

重塑孩子的學習經驗，由重塑課程開始。幾名石籬聖若望天主教小學的常識科教師，3年前決定放下教科書，按着學生的學習需要，重新設計一年級常識科的學習內容（範例可見於《Happy Pama教得樂》第355期bit.ly/3mdnd3I）。

「第一年（加入賽馬會「感．創．做」大本營前）我們自己砌教材，是『餐搵餐食，餐餐清』，完了一堂課，立刻檢視，準備下一堂。」提起那一年的經驗，教師們也百般滋味在心頭。這個「熱血團隊」每星期於課後舉行最少兩次、每次動輒2、3小時的備課會議。他們憑着無比意志，堅持了一整個學年。

教師是變革的推動者，若他們都燃燒殆盡了，這條變革路亦走不下去。作為學校的同行者，為教師創造空間，把課程準備好是最核心的一步，讓更多學校有信心嘗試不一樣的課程。我們陪伴教師走出教科書的框框，由過往的「跟書教」，變成「孩子學習經驗的設計師」，把教學的主導權重歸教師手上。

不跟書教 思考孩子為什麼要學？

當我們把孩子放進課程裏去思考，便會時刻問：「什麼才是孩子需要的？」只是讓學生在課堂裏多參與富趣味的活動？還是真正擁有探究歷程，從不斷的嘗試與反思中歸納所學呢？

回到教學現場，教師們難免會問：「太多內容要教，怎會夠時間讓學生慢慢地探索和發現？」或許，我們先要解答的是：這些內容學生為什麼要學？

「感．創．做」（Learning By Doing，簡稱LBD）課程是一套素養導向的課程，抱着「以終為始」的原則，將學習內容區分成不同層次，以騰出空間培育孩子的態度與能力，讓教學不會被活動牽着走：哪些是需要認識的基礎認知？哪些是值得較深入了解的？哪些是期望在單元結束後，仍能長遠應用的？

當中，「期望在單元結束後，仍能長遠應用的」才是最重要，亦最具挑戰。教師需要透過「脈絡化」的課程設計，鋪陳各項學習任務來建構：

1. 由「核心問題」開始，引發學生對主題的想像與好奇

2. 以各項「小任務」來建構學生進入高階探究所需的基礎認知，並累積核心能力

3. 在「大任務」裏，經歷完整的探究歷程，運用在之前學到的概念與知識，解決真實情境中的問題

4. 歸納學習所得，「展示與分享」學習歷程及成果

5. 最後以「總結評價」，回饋整個學習經驗

這幾年間，教師經常問：「我的課堂夠不夠LBD？」這正好反映他們在不斷反思：如何才能創造切合學生需要的學習經驗；當中又有什麼核心元素是必不可少？更令人鼓舞的是，教師開始把這種思維模式遷移到其他學科的教學之中。

當教師重新掌握課程設計，時刻以學生的視角出發，學生便能有更多「我參與、我想學、我做到」的體會，整體的教學文化亦會慢慢地改變。

文：程頌琪（教育大同×賽馬會「感．創．做」大本營助理項目經理）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第360期]