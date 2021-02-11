6A爸媽．SEN孩子教養心得：保持距離

主角Sam，在一所普通中學上學，跟其他人一樣，要面對升學問題。不過，劇情有不少篇幅還描述他對異性的愛慕、對性的好奇，好讓觀眾知道，一名有特殊需要的人，也有着一般人最普通的需求。

過分保護令一切崩壞

對我衝擊最大的，是Sam的媽媽Elsa。她是一個很典型的媽媽，疼愛兩個子女，對自閉症的哥哥更是十分呵護（有點忽略了妹妹），甚至到了過分保護的程度，影響了生活。她除了擔心Sam的一切事情，還要面對孩子漸長，對她依賴愈來愈少的心理關口，在家中不被需要的感覺，令她漸漸迷失。當Elsa外出找自己的天空時，遇上有型男士的引誘，令生活陷入脫軌。看似一團糟的生活，卻很貼地。

Elsa令我想到，問題的起因，是她把全副精神也放在Sam的身上。當Sam學會獨立，她便迷失了。Elsa需要的是接受Sam已經成長，例如在人前人後，不用再刻意提醒Sam有自閉症，讓Sam可以跟其他人一樣面對相同的生活。媽媽應該放手，給Sam自己去學習、去經歷。

爸爸的「距離」更勝保護

故事裏的爸爸，跟Sam並不是很親密。不過，爸爸很有決心跟Sam走得更近。他一步一步探索，等待Sam不知哪天對他有較多回應時，便把握機會走近Sam的心，結果父子2人更互相信任、關係更親密。是什麼令爸爸成功走進孩子的心？什麼令媽媽反而充滿了隔膜？我相信，那是「距離」。

爸爸的成功，是因為跟孩子有距離。這個距離令Sam感到自在、受尊重；更重要是感到無論遇到什麼事，爸爸都在旁stand by，只要Sam打開心房，就有爸爸在，可以跟他傾訴。反而媽媽的距離太近，令Sam覺得不自在。Sam很清楚知道，自己長大了，有很多想法，也不是每件事都會跟父母講，所以最明白自己的不一定是父母。然而，Elsa卻仍然覺得自己是兒子最親密的人，這個錯覺，令母子2人漸行漸遠。

接納才是出路

跟孩子有距離其實不容易，試問哪個父母願意親手放棄跟孩子親密？可是，我們誰也不想當Elsa，當跟孩子有距離，才可以昇華到更親密的境地、更長遠的關係。如何造就這種距離？當然是「6A品格教育」中的「接納」。以爸爸成功走進青年人的心為例，他表達的，正正就是「無條件的愛」。接納孩子，在孩子需要你的時候在身旁，給空間讓他們探索生活。這些就是面對成長中孩子的最好方法。無論孩子有無特殊需要，這個最基本、最有力的方法，就是教養迷思的出路。如果你正在尋找教養上的出路，我相信，回歸最基本的「接納」，就是你需要的答案。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第360期]