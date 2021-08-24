解鎖孩子心：新學年學習怎樣預備

讀書其實都要「講feel」

學習的內容固然重要，但讀書其實都要「講feel」，我們可以從協助孩子建立學習習慣中，提升孩子對學習的熟悉感、方向感、把握感和完成感。

關鍵1：把握9、10月讀書黃金期

大部分人以為讀書最重要的是12月或6月的考試月份，但其實剛開學也是最佳的讀書時機。因為通常9、10月的教學進度會比較緩慢，內容亦相對淺，以方便學生適應。孩子可以在較輕鬆的氣氛下建立學習習慣，例如課後寫簡單的筆記、查字典、安排假日溫習時間表等……如果孩子能在初段建立起習慣，便會有上了軌道的感覺。

關鍵2：比教師的進度略快一點

協助孩子建立「做預習」的習慣，利用零碎的時間瀏覽目錄、大小標題和總結圖表，為不懂的字詞查字典。每當上堂時，孩子對內容已有「印象」，會更容易專注，教師的講解相當於「複習」，孩子的記憶會更牢固。更重要的是心理上，不會常常有種「追趕」的壓力，而是有「一早在前」的把握感，讀書的信心會大大提升。

這些看似微小的習慣，可以幫助孩子掌握學習的節奏，鼓勵孩子把握開學的先機，每天進步一點點已是足夠！

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第360期]