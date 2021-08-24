這是一所全新開辦的學校，坐落旺角區，每回離開校園，燈火通明的街道，熙來攘往的人群，不期然讓人有種莫名其妙的亢奮，不願停下來，這種氛圍竟跟我的心情甚為湊合。

首個挑戰，就是解決人手的問題。學校為了準備在9月投入服務，開始着手工作，從採購、跟進工程、招聘、文件往來、聯絡等，每天都忙個不停，距離開學的日子愈近，團隊愈要追趕時間。新學年的教師還未正式入職，已主動提出何時能回校幫忙準備工作。我告知他們學校並沒有設限，歡迎他們按所需回來幫忙，怎知，每天我都看到一批批的同事回校準備，實在是我始料不及。

協調不同部門工作 是一種藝術

挑戰二，學校的翻新工程仍在進行，同步我們需要添置用具器材。原來，大家要協調不同部門的工作，實在是一種藝術。同事需要因應可行的時間，進行佈置工作，難得的是同事們總能找到適當時間做佈置、添購器材，他們的變通及適應力之強，我不由得不佩服。

最難的挑戰當然是解決突如其來的難題，當刻應如何解決？你如何做決定？

「天氣不似預期」，你能冷靜面對處理難題嗎？相信，人若沒有一定的閱歷、能耐及智慧，實在難以應對。最近，新生家長日在即，團隊各自分工準備，就在檢視工作的進度時發現，洗手間被外判的工人弄髒了，於是有同事自告奮勇，扛起清潔的工作，這是我後來才知道的事；我相信因為他們已把這學校當作他們第二個家了。

優秀團隊 學校最大資產

這團隊的特質——主動、不計較、反應快、適應力強、互相補位……我慶幸找到了一支優秀的團隊，這是學校最大最大的資產。

回想過去二十多年的工作，跟過往的團隊也曾經有過一段同舟共濟的光景。我曾經跟着大隊為被水浸過的禮堂地板貼膠布，避免在上學日把學生絆倒；我們曾經合力在短短的數個周末撰寫課程框架，那種齊心衝刺的感覺多振奮，完成目標的滿足感遠勝任何物質的回報。那份回憶歷歷在目，同時讓我建立了團隊的歸屬感及擁有感。

可是，團隊的氛圍隨人的心態而改變了，同心淪為空談，可有可無，於是團隊開始變質。變質的原因很多，但最明顯的現象是個體開始把重心放在個體身上，對團體的關注減少了，假如沒有人察覺，情况惡化，團隊不再，出現小圈子，想再聯繫起來便須花更多的力量才可以重塑初心。

我希望能成為團隊中的神隊友，擁有這樣的一份智慧及洞察力，用心培育團隊，營造齊心互助的氛圍，那麼最大的得益一定是我們的學生。在此祝願大家在新學年工作順利、愉快！

文：譚蘊華（特殊教育工作者）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第360期]