家家有禮：推介隱世小學 升學專家分享選校秘笈

有見及此，升學專家趙榮德親自撰寫《2022-2023小學選校一本通》，網羅全港逾500間小學資料、師資、特點，綜合數據點出「隱世」的高質素小學，更分享由選校、面試、填表，到叩門等各階段的重點。內裏有多宗真實個案給家長作參考，提醒孩子的品性比知識重要；而除了恆常必讀的經典選校秘笈，今年新增的文章包括「拍一輯有聲有色的小學面試短片」、「名直資小一入學試多會出些什麼題目？」等，幫助家長更全面掌握面試攻略。

■送《2022-2023小學選校一本通》

明報送出《2022-2023小學選校一本通》予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述書籍一本。截止日期：8月31日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第360期]