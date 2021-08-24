買返學鞋貼士：親身試啱腳形 勿憑尺碼網購

她解釋，很多家長都忽略了子女的雙足發展，以至小朋友出現X形腳、O形腳、扁平足、高足弓、寬扁足等問題都不知道，「其實不同腳部形態，需要的鞋都不同，情况嚴重的，甚至需要使用矯正鞋墊」。Elaine表示，學童長期穿著不合適的鞋，有可能傷及腳眼、膝蓋、盆骨和腰骨等，引來痛症。因此，她建議小朋友踏入小學，應做一次全面的足部檢查，更不應隨便在網上購買鞋， 「不要單憑尺碼去選購，因為不同牌子或鞋款的長度、闊度和深度都有些分別。買鞋應抱『人穿鞋』而非『鞋穿人』的原則，一定要親身試過，最合自己腳形才選購」。

選鞋小貼士：

‧宜在傍晚試鞋，因為走了一天路，雙腳會稍微浮腫，這時穿得下的尺碼，其餘時間也會穿得下

‧適合的鞋碼，應是腳掌移上最前，鞋尾留有一隻手指位的空間；也要留意小朋友站起來時，蹠骨（拇趾下方最闊位置）至腳跟的長度，是否跟鞋子匹配。如鞋有活動鞋墊，最好抽出來，直接把腳放上去量度

‧留意鞋楦，腳形較肥厚的，要選闊鞋楦，避免腳趾擠壓；腳形瘦削的，可選窄身鞋款，避免虛位太多，走路時易倦

‧檢查鞋的包踭位是否夠堅挺，這有助穩定腳踝，但要兼備柔軟鞋領，保護軟組織和筋腱

‧把鞋底微微屈曲，摺位應只在鞋頭，用來配合腳掌的活動，鞋中間應保持堅挺，才能承托足弓部分

‧鞋底勿太闊，否則會令雙腳走路時提早着地，出現寬扁情况

資料提供：香港足科矯形師學會副主席吳燕玲

[Happy PaMa 教得樂 第360期]