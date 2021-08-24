買書包貼士：書包宜輕身護脊 可按身高揀

重書放近背省力

不過，輕身也不要犧牲護脊功能，「尤其年紀小的孩子，很喜歡把書本亂塞入書包，這時，護脊背板便起到作用，可加強背部承托，避免出現寒背的情况」。但更重要的，是教導小朋友執拾書包的技巧，Tina續稱：「一定要把最重的課本、功課袋等放在近背的位置，當書包的重心貼近身體時，背起上來就較省力。」

另外，坊間有些護脊書包是按孩子身高分型號，Tina認為值得考慮，「小一和小六，身高和體重相差很遠，沒可能背同一個書包。家長也不要貪心，以為書包愈大愈好，因為身材矮小的孩子，若背一個大書包，書包只會下墜，變相是難以平均受力，會背得很辛苦的」。

貪心買太大難受力

選好書包，還要背得正確，才能發揮保護身體的效果。Tina教路，小朋友背起書包時，必須同時繫上胸帶和腰帶，「胸帶可幫助小朋友走路時，書包不會左右擺，有助平衡；腰帶則有助把書包部分壓力轉移到盆骨，減輕背部的壓力」。書包頂亦應跟肩膀成水平線，而兩邊肩帶的長度也要收緊至貼緊肩膀和背部，不應過長。

拉杆書包 上落樓梯不建議用

除了背囊款式的書包，近年市面亦有不少拉杆書包，Tina認為，家長先要考慮校園環境是否適合使用，「如果小朋友大部分時間也是走平路的，問題不大，提醒他們左右手輪流拖拉，避免一邊肩膀過勞就是了；但若需要上落樓梯，那就不建議了，因為這類書包附有背架及輪子，非常重的，假如小朋友要經常拿起它，很容易受傷」。

[Happy PaMa 教得樂 第360期]