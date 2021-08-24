愉快上學：重拾書本 建新目標 迎開學6部曲 調節孩子身心

一個半月的悠長暑假，為小朋友帶來如在「天堂」的快活日子，不過，隨着假期快將結束，家長也是時候引領他們返回「凡間」了。資深註冊社工陳香君分享以下6部曲，有助小人兒盡快適應有規律的校園生活。

1. 重燃校園熟悉感

經歷了一個長假期，小朋友或會對學校感到陌生，尤其年紀小的幼稚園生，情况可能更糟糕，需要花更長時間去重新適應。因此，家長如能夠提早幫孩子重燃對校園的熟悉感，將有助他們順利過渡。

‧開學前，帶小朋友「重遊舊地」，讓他們記起之前每天都在這裏上學

‧重溫昔日在校園拍過的照片或錄像，喚醒他們對學校人和事的記憶

‧刻意以孩子最愛的課堂、教師和同學等作話題，引起他們的興致

‧閱讀以上學為題材的繪本圖書，增加幼兒的代入感

2. 調適生活節奏

在暑假，孩子的生活作息或會較隨意，家長需要在開學前預留一段時間，逐步把他們的生活節奏調整回上學的步伐。

‧調校孩子的生理時鐘，把起牀、午膳和茶點時間，慢慢調整至跟上學時一樣

‧如一下子早起牀有困難，可先由早起15分鐘、半小時開始，逐漸遞增

‧規劃多些靜態活動，例如繪畫、玩桌遊等，讓小朋友習慣「坐定定」

3. 觸發學習動機

玩樂久了，要小朋友重拾書本，並非易事。趁尚未正式開學，可透過不同的點子，幫助學童提升學習動機，盡快進入狀態。

‧執拾舊課本時，可翻一翻、揭一揭，讓小孩對上學年學習過的知識有印象

‧跟小朋友一起整理新書本時，讓他們有心理準備，新學年將接觸這些新知識

‧制定每天固定的學習時間表，由最初上下午各1小時，逐步遞增至上下午各2小時。當小朋友成功達標，家長要予以讚賞，有助提升動力

4. 製造開學提示

可用明示或暗示的方式，為小朋友製造愉快的開學提示，讓他們感受到即將重返校園，並懷着期待的心情迎接這一天。

‧開學倒數，例如說：「還有一星期，你可以穿新鞋/用新文具返學了！」

‧預告開學前，會跟小朋友吃一頓大餐，讓他們覺得開學是一件值得慶祝的事

‧一起佈置書桌，引發孩子對學習的期待

‧可指導能力較高的學童熨校服，提升他們在準備開學事宜上的參與度

5. 建立新目標

新學年，往往是小朋友最有動力的時間，也是建立目標的好時機。家長不妨跟孩子訂定一些短期和長期目標，令他們更有拼勁。

‧短期目標：例如孩子在學校得到教師一個稱讚，爸媽便給予獎勵，可使孩子在短時間內取得成就感

‧長期目標：例如建議小朋友每星期抽1小時學習新技能（學科/非學科亦可），可培養他們持之以恆的學習態度

6. 家長自我調適

孩子放暑假，家長同樣放暑假，因此開學日殺到，要調整心態的，除了小朋友，還有家長。新學年，緊記與孩子同行、張弛有道，方為上策。

‧開學前一星期，配合孩子作息時間，早睡早起

‧調節期望，體諒小朋友需要少許時間收拾心情，不要苛求他們可立刻回復最佳狀態

‧要明白小豆丁上學後，因少了時間「放電」，會有較多成年人眼中「周身郁」的情况，建議每天設定「放電」時間，有助減少親子衝突

文︰沈雅詩

小模特兒：蕎蕎、柔柔、Hailey

[Happy PaMa 教得樂 第360期]