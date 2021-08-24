養生帖：腎虛肝鬱痰濕 按體質治不孕

李小姐，37歲，結婚5年未孕。診斷及為腎陽虛，處方八珍湯去川芎加萸肉、二至丸、香附、杜仲、紫河車，日服一周後受孕，2016年及2019年產女。另一名卵巢多囊症病人，月經一年不來，先調經，再服上方後受孕。

不孕症病機

1. 腎虛：先天腎氣不足，陰虛不能煦子宮。子宮虛冷，以致不能攝精成孕；或精血不足，衝任脈虛胞脈失養，不能成孕；或陰虛火旺，血海蘊熱亦不能成孕

2. 肝鬱：情志不暢，肝氣鬱結，疏泄失常，氣血不和，衝任不能相資，以致不孕

3. 痰濕：體質肥胖，或恣食膏粱厚味。脾虛不運，痰濕內生，氣機不暢，胞脈受阻，不能攝精成孕

4. 血瘀：經期、產後餘血未淨。若感受寒邪，寒凝血瘀，胞脈阻滯，兩精不能結合，以致不孕

腎虛可分為陽虛和陰虛。腎陽虛症者，腎陽不足，命門火衰，衝任胞脈失於溫養。臨牀表現為婚久不孕，月經後期量小色淡；閉經面色晦暗，腰痛如折；性慾淡漠，氣化失常；小便清長，大便不實；舌淡苔白，脈沉細或沉遲。

治療以溫腎補氣養血，調補衝任；可用方藥八珍湯加菟絲子、杜仲、鹿角霜、川椒、紫河車、丹參、香附。

肥胖痰濕 理氣調經有方

腎陰虛者，腎陰虧損，精血不足，衝任穴虛不能凝精成孕。臨牀表現為婚久不孕，月經先期量小，色紅無血塊；月經尚正常，但體型消瘦；腰腿痠軟，頭暈眼花，心悸失眠，性情急躁，口乾，舌質偏紅，少苔，脈虛細。治則為滋陰養血，調衝任益精；藥用養精種玉湯、四物合二至去川芎加萸肉。

肝鬱者，情志不舒，肝失調達氣血失調，衝任不能相資；多年不孕，經期先後不定，經來腹痛，行而不暢，量小色暗，有小血塊；經前乳房脹痛，精神抑鬱，煩躁易怒；舌質暗紅，苔薄白，脈弦。治法為舒肝解鬱，養血調經。方藥用開鬱種玉湯，四物去川芎，熟地加白朮、茯苓、丹皮、香附、花粉。

痰濕者，肥胖之人，痰濕內盛，氣機不暢，衝任阻滯，脂膜壅塞胞中而致不孕；形體肥胖，月經延後甚或閉經；帶下量多，質黏稠，臉色晄白，頭暈心悸，胸悶泛惡，苔白膩，脈滑。治法為燥濕化痰，理氣調經。方藥用啟宮丸加石菖蒲（經驗方），半夏蒼術香附、神曲、茯苓、陳皮、川芎。

血瘀者，瘀血內停，衝任受阻，胞脈不通；婚後不孕，月經後期量小，色紫黑有血塊或痛經；平時小腹作痛，痛時拒按；舌質紫暗或舌邊有紫點，脈細弦。治法為活血化瘀，調經通絡。方藥用少腹逐瘀湯，當歸、川芎、蒲黃、五靈脂、小茴、肉桂、乾薑、延胡、沒藥。

文：陳竟華（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房 註冊中醫）