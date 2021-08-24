罨到病：「香港腳」常見甩皮 可惹癬上身

可致灰甲 未必痕癢

癬由真菌感染引起，喜歡在潮濕溫暖的地方滋生，當中以腳癬最為常見。很多患者以為，患有腳癬腳趾間會長水疱、痕癢、紅腫等，但其實「整隻腳很厚皮、乾燥，不太痕癢，腳掌很多皮屑脫出，甚至出現灰甲；或者連手都有不斷甩皮的情况，這些病徵反而較為常見」。為何會有這樣的誤解？陳俊彥解釋，皮膚乾裂脫落大部分人未有察覺是癬，加上沒有特別不適，不會求醫；反而長水疱、痕癢等病徵明顯，患者察覺不妥才會看醫生。

不止腳癬會出現腳部脫皮，經常運動或走路令腳部摩擦增加都有可能脫皮，普遍在前腳或腳踭等壓力點出現；惟腳癬的脫皮多在非受壓的地方，而且有特定形式——呈圓圈狀，外圍脫皮但中間沒有。除了觀察脫皮，還可留意腳甲有沒有增厚、變黃變灰、趾甲與甲牀分離，這些可能是真菌感染腳甲而出現的灰甲；結合腳掌脫皮及趾甲的不正常表現，就很可能是真菌感染。真菌傳染力高，如果菌量多，患者全身多汗較濕或免疫力低，可蔓延至身體其他地方，不止感染腳掌或感染腳甲形成灰甲，當感到腳掌痕癢而用手接觸真菌，真菌可傳染至手，形成手癬；而手部受感染後接觸到身體其他部位，可形成體癬（俗稱金錢癬），如留意到相關病徵應盡早求醫。

長水疱、紅腫、滲水、脫皮等徵狀，不是腳癬才有，汗皰疹也有相似症狀，兩者常被混淆。陳俊彥表示，汗皰疹學名是急性皮膚炎或急性濕疹，發病成因眾多，可由異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎誘發，至於腳癬本身都可以是原因之一。雖然兩者病徵相似，但並不難區分，醫生同樣可根據患者生活習慣、脫皮情况、灰甲等徵狀斷症。一般汗皰疹會用類固醇治療，惟若將腳癬誤當汗皰疹用上同一方法，可能愈塗愈差，因此他不建議病人自行買藥。

刺穿水疱、亂用偏方招發炎

另外，腳上長出水疱，有病人會將之刺穿，以為能加速復元，但陳指出，刺水疱的工具或手指未經消毒，和水疱破損，都容易感染細菌，他曾有病人因而整隻腳腫起，演變成蜂窩性組織炎，最後需入院治理。「其實見到水疱應向皮膚科醫生求醫，簡單藥膏或者口服藥已經可以處理好。」他亦不建議病人亂用偏方，將雙腳浸醋、浸海鹽，可能觸發刺激性皮膚炎，而未能殺滅真菌；本身腳癬已有傷口，再這樣浸泡或出現細菌感染。

另一個常與腳癬混淆的疾病是俗稱「牛皮癬」的銀屑病，雖名為「癬」，卻與真菌感染無關，而是一種免疫系統疾病。銀屑病人的手腳與皮膚癬患者相近，同樣會脫皮，而且指甲變厚變灰，但皮膚癬的皮屑較幼細，而銀屑病則較粗糙，而且受影響的位置多為手肘、膝蓋、頭皮、髮線等地方。