冰之妙用：運動員浸進5℃冰水

1. 混凝土加冰更堅實

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇表示，混凝土主要由水泥及砂石混合而成，攪拌過程中會產生熱能，如凝固時溫度過高，混凝土強度不足，容易產生裂縫。加入冰塊，令混凝土溫度維持於10℃至21℃，可凝固出較堅實的混凝土。像香港位處亞熱帶地區，尤其要讓混凝土保持足夠冷度。與冷水相比，體積較小的冰能達致更佳的冷凍效果，一般混凝土會加入碎冰，而不用大塊的冰，因為碎冰總表面面積較大，融化速度較快，較為合適。

2. 紓緩運動員緊張情緒

浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，在運動層面上，冰有兩種用法，一是減輕傷勢，如透過敷冰減輕因拗柴、撞瘀等創傷帶來的痛楚；運動時肌肉細胞持續收縮，會導致輕微發炎或腫脹，此時冰的低溫可減少肌肉抽搐，並可促進消炎。二是透過浸泡冰水加快復元（recovery），令運動員在劇烈運動後身體盡快恢復。不過，雷雄德表示雖然冰水加快復元尚未完全獲得絕對的研究支持，但運動界一般傾向此做法，即使生理上效果不明顯，亦可令運動員放鬆心情，紓緩緊張情緒。一般做法為，運動員於運動後浸進5℃至15℃的冰水中約3至5分鐘，視乎個人承受能力。

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