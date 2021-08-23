實心實意：另類治療 長者花草間重拾歡顏

園藝治療 重掌生活自主感

置身大自然令人情緒平復及心情放鬆。一般園藝活動着重能否成功讓植物開花結果，但園藝治療以人為本，視治療對象的需要和能力為考慮重點，着重參與過程。

植物是治療媒介，透過接觸和運用園藝材料，維護和美化植物、盆栽和庭園，達到預定的治療目標，例如認知訓練、紓緩情緒、促進社交、復健心靈、小肌肉訓練和專注力恢復等。

即使是行動不便的長者，亦可親身照料自己挑選的植物，見證它們茁壯成長的過程，享受成為「照顧者」的滿足感，發揮植物的療癒力量。靈實胡平頤養院（下稱胡平）開辦園藝專業小組活動，團隊評估長者能力和需要，訂立合適的園藝栽種計劃，例如「種出耆情園藝心」，建立植物與人之間一種親密關係，亦讓參加者透過五感，體驗種植帶來的好奇、平靜、輕鬆、紓緩及其他感受，引導他們表達感受、探索，以及增加對身邊人、事、物的好奇和興趣。

園藝治療亦讓參加者重拾掌控自然生命力的歡愉，實踐如選擇盆栽位置，分析不同植物特性，培植種子以及施肥、修剪、澆水和排水等園藝技巧，互相分享心得，增添朋輩圈子的話題，提升自信。

曾經有一個住在胡平的91歲婆婆，患有認知障礙症，需要餵食。院方了解婆婆的興趣，經評估後安排她參加園藝活動小組，培養栽種的興趣，並鼓勵她多做類似握匙舀食的動作，如用泥鏟挖泥、翻土、換泥和栽種等，鍛煉相關肌肉和動作協調。經過約3個月園藝活動小組訓練後，婆婆的手指靈活度和相關肌肉的協調度都有改善，可自行進食，重拾進食的自主感。此外，園藝小組引發了婆婆對栽種的興趣，讓她在學習和實踐的過程中，更多機會聆聽和與人溝通，大大提升她的語言能力。園藝治療對早期認知障礙症患者及抑鬱症患者都有幫助。

懷緬治療 延緩認知障礙

雖然現時未有方法根治認知障礙症，但及早接受適當認知訓練，再配合藥物治療，可以延緩病情發展。根據一項由美國國家衛生院資助、長達10年的研究，針對2800名65歲以上長者安排認知訓練，連續5至6星期鍛煉記憶力、推理能力和處理信息的速度等；結果顯示參與者的認知能力有顯著改善。

認知障礙症首先影響短期記憶，長期記憶較能保存，因此長者記憶可能會停留於年輕時。懷緬治療較常應用於早、中期患者身上，鼓勵運用長期記憶及其他尚存認知功能。懷緬治療多以小組形式進行，透過懷緬舊事引發他們的興趣和參與度，製造共同話題，傾訴集體回憶和快樂時光，提供互動機會，刺激患者的腦功能，減慢衰退。

胡平設有專門照顧認知障礙症患者的部門，提供懷緬治療。社工與長者家屬保持緊密連繫，詳細了解他們居住地區、成長歷程、生活習慣、職業、家庭背景和曾旅居地方等，評估個別長者情况和需要，設計相關活動，紓緩長者的認知障礙及刺激其記憶。經驗告知，大部分長者在接觸舊物件及相片時，例如繡花鞋、舊相機或收音機等，都會興奮雀躍、滔滔不絕地分享往事，過程中不斷運用腦袋，故能藉此減慢記憶衰退。

另外，社工會教導、陪伴長者及其家人一同製作生命回憶錄，有系統地記載如婚姻、事業、生兒育女、畢業和旅行等人生大事，重溫生活點滴，以懷緬治療為基礎展開正面導向，肯定長者人生價值和存在感，改善其情緒。過程中，即使是不太喜歡表達自己感受的長者，經引導下亦可更輕鬆地傾訴心中憾事和心底願望，協助他們表達和傳遞給親屬，增加心願達成的機會，亦增添彼此連繫。

胡平正計劃興建一個結合身體治療和生態治療的生命之園，包含天台農圃和生態治療花園，提供復康治療設施，透過對五種感官帶來的刺激，例如感受溫暖的陽光、活力無窮的魚群、清新的香草香味、悅耳動聽的鳥聲和紓緩身心的綠色視野等，再配合其他個人化的治療如懷緬治療等，讓院舍內長者、認知障礙症患者等得到適切訓練，重塑身心靈健康。但這類設施暫未被納入資助範圍，需依賴熱心人士支持。

查詢：2703 2000

文：袁麗華（靈實胡平頤養院院舍經理）

■音樂會

慈善合唱 籌募經費

靈實司務道寧養院踏入第15年，計劃擴建新大樓增加宿位及改善配套設施，邀得熊熊兒童合唱團舉辦「靈實×熊熊兒童合唱團．用愛擁抱晚晴慈善音樂會2021」，籌募經費。

日期：8月28日（本周六）

時間：晚上7:30

地點：饒宗頤文化館

查詢：2703 3373（周一至五辦公時間）

網址：www.hohcs-etouch.org.hk/bearbear2021