知多啲：天貝、TVP 高蛋白「素」材

天貝發酵食品 TVP泡水如肉碎

冼雯菁表示，天貝含豐富蛋白質，但由於是發酵食品，容易發霉變壞，要小心選購。有素食店出售急凍天貝，存放日期較長，但開封後也要盡快食用。

另外，植物組織蛋白（textured vegetable protein，TVP）亦是方便又抵食的選擇，可以存放一年之久。冼雯菁指出，TVP是由脫脂黃豆粉製成的細小顆粒，成分較天然，每100克乾TVP有52克蛋白質，「泡水10分鐘就變成肉碎一般質感，可入饌烹調；但由於它沒有味道，可加多點天然香料，如五香粉、辣椒、薑葱蒜等，否則可能會有少許豆腥」。

■ 食譜推介：台式素滷肉飯（1人分量）（圖3）

◆材料：

紅葱頭（切粒） 2湯匙

蒜（切粒） 1/2湯匙

薑（切粒） 1茶匙

乾冬菇（已浸隔水） 2至3隻

浸冬菇水 大半碗

TVP（已浸隔水） 20克

葱（切粒） 少許

調味：

蜜糖 1茶匙

代糖 1茶匙

五香粉 2至3茶匙

素食蠔油 1茶匙

減鹽醬油膏 1茶匙

◆做法：

1. 瀝乾冬菇，保留浸菇水備用，冬菇切粒

2. 落2茶匙油，爆香紅葱頭、蒜和薑粒

3. 鑊中心留出空位，放入冬菇粒煎香

4. 放入TVP和調味料，炒拌均勻

5. 放入冬菇水加蓋燜煮

6. 埋芡，加入葱粒，即成。可配飯食用

貼士：

‧紅葱頭和五香粉調味重點，製造素滷肉香味

‧有些食譜需加入焦糖，當中要加入大量砂糖烹煮。此食譜選用蜜糖，其果糖甜度比砂糖高，只要加入少許，已能使餸菜產生梅納反應，令食物顏色變深，同時帶出黏稠香甜的口感

‧可煎香硬豆腐墊底，額外補充蛋白質