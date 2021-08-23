去留兩準備：帶着父母去移民 適應5大關

聖雅各福群會灣仔長者地區中心經理吳志東表示，移民等於要適應一個全新生活，「家人事前一定要與長者溝通清楚，以及了解他們的看法」。「這裏是他們的根，移民就像連根拔起」，香港家庭福利會社會工作顧問黃愛球指，如果新環境的語言完全不同，又沒有熟悉親友，長者需要很強的適應力。因此，在移民前應讓長者從各方面了解新生活，減低焦慮不安。例如讓長者知道：

‧要搬去哪裏？附近有什麼設施？如超市、銀行、公園、教會等

‧交通方便嗎？若不懂開車，又沒有公共交通工具，會令他們的social isolation（社交孤立）更嚴重

‧語言、文化環境怎樣？如果長者完全不懂得當地語言就會變得很孤單，可以留意附近有無華人社區、團體、親戚

‧醫療安排如何？要預備3至6個月的藥物帶到當地，建議問醫生或醫院索取詳細醫療報告，例如有什麼長期病、使用什麼藥物，方便銜接當地的醫療機構。有些地方需要預先購買醫療保險

‧移民後有什麼可以做？移民後，生活的規律、節奏會變得完全不同，宜先計劃每日日程，訂立每個月需要適應的目標

黃愛球表示，現在有很多網上資訊，可以預先給長者看看，如果當地有親戚，可以安排視像通話，講解一下當地情况，「總之要盡量具體，讓長者掌握到實際情况，所以要有一個比較鬆動的時間計劃」。

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