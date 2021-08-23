最好預早半年 去留照顧逐項傾 移民真諮詢 解長者煩憂

計劃移民，但害怕家中長者抗拒，寧採取拖延戰術，以為可以減輕衝擊？香港家庭福利會社會工作顧問黃愛球指出，若子女移民的「通知期」太短，長者更難適應；他們或認為子女不和自己溝通，突然被告知要離開，覺得被離棄，感到嬲怒或不安。其實背後皆因家人對他們來說很重要，當家人離開，自然感到焦慮。

初談想法 安排親近人士支援

如移民的人是主要照顧者，長者需要經過幾個階段才能接受重大轉變：先是否認，覺得對方講笑；然後可能會憤怒；之後或討價還價，例如「你不要去那麼遠，去台灣近點吧」、「遲一點才走吧」等；及後面對子女真的要走，會感到失落、沮喪，最後才能接受。黃愛球建議至少在6個月前跟長者說，做好準備。

「照顧者要設身處地想，如果家人跟你說要移民，你也需要時間去適應。」香港家庭福利會註冊社工葉穎欣建議持開放態度，長者未必是與你對立，只是需時理解。要有心理準備花多點時間跟長者解釋，也要討論幾次。如何開口？黃愛球建議，「不能一次過宣布（移民計劃和安排等），要讓長者有空間消化，將擔心說出來」；初次談及移民想法時，最好有一些與長者親近的人在旁支援，「如果他聽到後不開心，不想再談，也有人在旁關心，跟他談談」。

邀請討論 向長者取經

其次，討論要認真，不要像講笑般輕輕帶過。家人可以分享移民的想法、考慮和掙扎，也要讓長者參與討論，「不要像已經全盤決定了，要『宣判』你留下來」。黃愛球表示，長者去或留應該要一起商討，「兩種都會遇到困難，所以要一起討論、計劃」。家人甚至可向長者取經，「因為有很多父母都是從內地來香港，可以問他們當初有什麼掙扎、適應、經驗；移民有什麼好壞，可以一起傾談」。

討論過後，長者即使決定留下來，也難免失落。黃愛球表示，「家人移民後，長者若不懂得尋找社會資源，沒有社交支援，心理壓力大，會有較高風險受情緒困擾」。家人要多聆聽、體諒他們的擔心和需要，然後尋求解決辦法。葉穎欣指出，面對家人移民，長者心情會很矛盾。遇過一個親人已移民的伯伯，看來滿懷心事，傾談之下，發現他既擔心子女孫兒在外地的生活，但同時為他們有更好發展而高興，「他未必意識到自己心情矛盾，發現後又覺得自己有點混亂，我們就幫他搞清楚自己的想法」。黃愛球強調，「我們要明白長者需要一些時間去消化、適應和接受」。

安排起居照顧 定期聯絡互動

安撫了長者情緒後，就要開始一連串實務上的準備。聖雅各福群會灣仔長者地區中心經理吳志東指出，移民求助個案有上升趨勢，「家人普遍擔心長者日後的照顧問題」。長者的自我照顧能力，對留港安排有很大影響。如果他們能夠自我照顧，可鼓勵參加興趣班，減少獨處時間，加強社交網絡，「很多長者不想子女擔心，常說『無事』，但可能身體已經變差；所以若能加強他們與朋友、兄弟姊妹、親戚之間的聯繫，可以把他們確實情况通知海外子女」。而且社交網絡也是傾訴對象，減輕長者孤獨感。

若長者的起居生活、求醫覆診等都需家人幫忙，「以後誰分擔呢？離開前要想一想，甚至預先實行」。黃愛球指，計劃請家傭的話要盡早安排，因為家傭需要時間摸熟長者性格和生活模式。吳志東建議，如果財政不許可請家傭，可以幫長者申領綜援、長者生活津貼，還有地區中心的長者支援服務隊或綜合家居照顧服務，協助送飯、清潔和陪診。

至於體弱多病的長者，若找不到人照顧，可能要安排入住院舍。吳志東認為，在熟悉的社區生活，長者始終較開心、自在一點，所以家人應跟長者商量要不要入住院舍，讓他們覺得有份參與決定，不是被「推進去」；但若長者患有認知障礙症，經常迷路，或開火或開水喉後忘記關上，而香港沒有其他親人照顧，安排院舍照顧可能較好。

除此之外，3個受訪者均建議，為長者添置電子通訊器材，如平板電腦，拉近長者與外地家人的距離。葉穎欣提醒，聯絡長者的時間宜具體一點，例如約定每月幾號或每個星期幾、幾點鐘會打給他。黃愛球補充，有規律的聯絡會令長者較安心，而且早期支援和關心亦要多些和主動些，因為有時長者會胡思亂想，如果沒有電話聯絡就會掛心。此外，可以利用視像通訊互動，例如由長者教外地家人包餃子，令聯繫更緊密。

文：李欣敏

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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