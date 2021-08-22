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movie chic movie style：《媽媽的神奇小子》關於香港的悲劇

【明報專訊】港片《媽媽的神奇小子》拍運動員蘇樺偉人生故事，我們對他所知不多，只知他跑得很快，屢獲獎牌，電影剛好填補了部分空白，道出香港殘疾運動員背後的血與淚。

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