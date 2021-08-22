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2021年8月22日星期日
星期日生活
被世界遺棄的角落
澆不熄的水深火熱
周日話題：要明白，《古蘭經》成於7世紀
周日話題：從奧運職業化與普及化 看香港體育未來
行政權流失故事系列：公產成私利的港鐵
周日話題：當防疫政策變成新冷戰界線
七情上面：亂世的功課
開門讀書：崇拜真理
豐饒海：泥灘星圖
圖文城市（創作˙陳上城）
讀書：因為遠大，希望如此微小——讀蘇苑姍《一個可以活下去的世界，是可以的》
同場加映：保育黃霑——讓文物自己說話
在大學教植物學：蛾蟲，啃掉中大的榕
阿貓阿狗：#116 殺生
十二因緣：蛇
movie chic movie style：《媽媽的神奇小子》關於香港的悲劇
電影潭：恐懼才是沙也馬蘭的殺手鐧：《詭老》
家明雜感：成長中悲哀傷感難免——《心之旋律》
影片簡評
咩世界：第206期 ／問你
星期日文學‧《端木蕻良論（增訂版）》：劉以鬯公允評論，夏志清兼有褒貶
通識導賞：阿富汗扶不起？ 「阿斗」的難關
{卡夫卡式達人}利志達 與變形世界保持距離
料理分子：回憶中的蒙布朗
無定向學堂：智障人士的「閃令令」旅遊書
街知巷聞：鏡頭重現 長洲戲院 人情往事
在大學教植物學：蛾蟲，啃掉中大的榕
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【明報專訊】去年，屯門、天水圍及元朗冒出朱紅毛斑蛾蟲害的時候，我沉默，沒有公開發聲，因為我家不在新界西。
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被世界遺棄的角落
澆不熄的水深火熱
周日話題：要明白，《古蘭經》成於7世紀
周日話題：從奧運職業化與普及化 看香港體育未來
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周日話題：當防疫政策變成新冷戰界線
七情上面：亂世的功課
開門讀書：崇拜真理
豐饒海：泥灘星圖
圖文城市（創作˙陳上城）
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阿貓阿狗：#116 殺生
十二因緣：蛇
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電影潭：恐懼才是沙也馬蘭的殺手鐧：《詭老》
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影片簡評
咩世界：第206期 ／問你
星期日文學‧《端木蕻良論（增訂版）》：劉以鬯公允評論，夏志清兼有褒貶
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