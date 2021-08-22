阿富汗在本世紀初因為九一一恐襲突然成為世界焦點前，Ahmed Rashid已在阿富汗採訪多年。上文出自他2000年出版的Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia一書，書中詳述阿富汗的亂局、塔利班的種種不人道政策，也記錄了國際社會長年漠視，人道組織欲救無門。九一一恐襲後，美國才彷彿突然發現阿富汗原來如此「邪惡」，讓拉登的恐怖組織盤踞當地向西方發動恐襲，自然要除之而後快。但如何剷除拉登？塔利班倒台後又該如何？美國卻從來未及仔細想。

美國有什麼責任？

美國對阿富汗由始至終都是三心兩意，對這個國家缺乏理解，也欠缺周詳考慮。在九一一發生後，時任總統喬治布殊的國安團隊部署對阿富汗的軍事行動，據Bob Woodward在Bush at War所述，防長拉姆斯菲爾德當時已提出，既然打反恐戰為何不趁機收拾伊拉克？他的國防部那時早已制定攻打伊拉克的方案，但喬治布殊當時認為民意當下只支持攻打阿富汗。部署軍事行動之初，美國決定依靠阿富汗國內反塔利班的北方聯盟軍閥，美國提供空中軍力支援。但就算如此，計劃之初已難以迴避塔利班倒台後如何處理，即國家建設（nation-building）的問題。喬治布殊競選總統時曾承諾不會用美軍協助國家建設，政府一開始有不同意見，時任國務卿鮑威爾在部署期間便不斷強調這點，拉姆斯菲爾德一直淡化美國在戰後阿富汗的角色，當年他被問到塔利班一旦倒台後美國有什麼責任時，他坦言：「我不認為我們有責任去解決一個國家應該有一個怎樣的政府這問題。他國的人沒有足夠才智告訴另一個國家應如何統治。」

北方聯盟又是什麼人？

美國總統拜登8月16日在全國演說中，辯稱美國20年前在九一一恐襲後入侵阿富汗只是有一個目的，就是要令蓋達不能再以阿富汗為基地向美國發動襲擊，並非為了協助阿富汗國家建設。這充其量是半真半假。喬治布殊2002年4月曾發表演說，承諾仿照二戰馬歇爾計劃領導國際社會重建阿富汗。拜登本人2003年也曾為美國協助國家建設辯護，稱一旦撒手不管只會換來混亂，令阿富汗變成嗜血軍閥、毒販及恐怖分子的溫牀。

或者這正是美國重建阿富汗失敗之處。美國的考慮只是希望阿富汗不要混亂，不要淪為針對西方的恐怖分子基地，其對阿富汗的認識也流於黑白二分的卡通式理解。這可見諸當年的美國傳媒報道。美國當年為了推翻塔利班，跟阿富汗的北方聯盟結盟，但北方聯盟又是什麼人？美國傳媒總將北方聯盟描繪成自由鬥士，雖然九一一恐襲前遇刺喪生的北方聯盟領袖Ahmad Shah Massoud的確如此，不過到過阿富汗深入採訪的記者例如已故英國記者Robert Fisk都會告訴你，北方聯盟只是一批各懷鬼胎的軍閥組成，當中不乏嗜血成性的軍閥，例如Rashid Dostum，其事迹包括把偷竊的士兵綁在坦克履帶上輾成肉醬。他在九一一後成為美國反恐盟友，更當上阿富汗副總統，後來被控多項戰爭罪及強姦罪。北方聯盟在反恐戰期間的戰爭罪行一樣不少，叫人印象深刻的自然是2001年12月，Kunduz有1000名塔利班俘虜被北方聯盟囚在密封空間，差不多全焗死。至於美國在反恐戰期間空襲塔利班據點，造成不少所謂collateral damage（附帶損害）；據美國布朗大學估計，2001年10月至2021年4月有47,245阿富汗平民在戰事衝突中死亡，美國在這情形下當然難以贏取民心。

戰爭的正當性

拜登在自辯的演說中亦將亂局歸咎阿富汗統治者，說阿富汗政客逃走、軍隊不戰而降，與人無尤。且看美國近年又對阿富汗政府做了什麼。美國前總統特朗普一直都嚷着要從阿富汗撤軍，2018年開始跟塔利班談判，因為塔利班視阿富汗政府為美國傀儡，阿富汗政府被排除在外。特朗普2019年更曾計劃邀請阿富汗總統加尼及塔利班代表在九一一周年臨近之際到大衛營，但這Photo-Op最終沒有成事。特朗普政府2020年跟塔利班達成協議，協議包括要阿富汗政府釋放5000名塔利班囚犯。曾出任特朗普政府國家安全顧問的H.R. McMaster去年10月便痛斥特朗普跟塔利班的協議猶如姑息納粹德國的1938年慕尼黑協定，既削弱阿富汗政府，也削弱美國阿富汗戰爭的正當性。前國務卿蓬佩奥上周接受霍士新聞的Chris Wallace訪問，大力批評拜登，但冷不提防Chris Wallace追問他：「你有後悔給予塔利班正當性嗎？你又有否後悔迫使阿富汗政府釋放5000名囚犯，而他們不少正在為塔利班作戰？」

大國角力的一隻棋子

蓬佩奧當然沒有後悔。塔利班2018年已控制阿富汗四成地區，為求脫身的美國早已顧不得那麼多。Chris Wallace這問題卻令人聯想起法國記者1998年對布熱津斯基的提問。美國1980年代曾給予阿富汗聖戰士武器及金錢抵抗蘇聯及其扶植的親蘇政府，雖然聖戰士也不是什麼好東西，如Robert Fisk便記錄過，有校長因為響應政府政策讓女孩上學，活活遭聖戰士燒死。塔利班不少領袖都在1980年代跟聖戰士（Mujahideen）並肩作戰抵抗蘇聯，蘇聯1989年撤軍後，聖戰士進佔喀布爾後內訌，塔利班乘亂而起並於1996年進佔喀布爾。卡特時代國家安全顧問布熱津斯基1998年接受法國Le Nouvel Observateur訪問，欣然承認中情局其實早在1979年便支援阿富汗聖戰組織，目的就是引蘇聯出兵，令阿富汗成為蘇聯的越南。記者問他有沒有後悔這樣做促成了伊斯蘭原教旨主義崛起，布熱津斯基答道：「世界史上何者更重要？蘇聯帝國崩潰還是塔利班？」

阿富汗終歸只是大國角力的一隻棋子，這點大家都心知肚明。8月15日喀布爾陷落當天，國際新聞網站都大篇幅報道。同日兩宗新聞卻擠到一角：黎巴嫩北部油罐車爆炸，導致28人死亡：該國首都貝魯特去年8月也發生一場驚天大爆炸，死了200多人，事發一年該國還是繼續倒楣；在地球另一端的海地還未從2010年7級大地震中恢復過來，該國在總統上月遇刺後亂作一團，然後8月14日又發生了一場7.2級地震。

阿富汗跟這兩個國家無異，除非天災人禍有足夠戲劇性，否則傳媒都不會理會，畢竟，太多慘劇已教人麻木，也沒有什麼微言大義。現在針對阿富汗的七嘴八舌，大家關心的還是大國角力而已。但當評論阿富汗時，評論者對阿富汗有多少理解？還是繼續以荷李活電影的模式來認知，只在意找尋英雄與歹角？塔利班有沒有「令人耳目一新」、阿富汗前路如何這一刻仍然是未知之數，與其猜測，倒不如認真讀讀歷史，好汲取教訓，不會重蹈覆轍。當然，這願望可能只是奢望吧。

文˙林康琪

編輯•蔡曉彤

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