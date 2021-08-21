螞蟻做寵物 小心害蟻禍生態

【明報專訊】飼養螞蟻雖然比較小衆，但一直以來都有一群人以此為樂，甚至有專門售賣飼養螞蟻用品的店舖，不同「螞蟻主人」也會在相關社群上分享養蟻心得。對於把螞蟻當作寵物，管納德並不贊成。他認為如果螞蟻是在野外取得，是工蟻的話，離開蟻群後難以獨自存活，壽命也會縮短；如果取得的是群落中的蟻后，那麼在相同群落的螞蟻則會因為失去蟻后而有很大可能逐漸步向滅亡。若是從培育者手中取得，那些可能是外來品種，當不小心讓這些螞蟻逃脫進入自然，或是清洗或丟掉飼養箱時裏面混雜着蟻卵，或會使牠們流入本地生態，引致生態污染。張順智補充，如在香港郊野公園抓蟻，除了干預生態，也是犯法的。第208章《郊野公園條例》列明禁止捕捉、騷擾或打擾任何野生動物和植物。