知多啲：做保鑣換糧食 「社會性」有分程度？

螞蟻吃肉定吃素？

螞蟻有成千上萬種，不同品種的螞蟻在食物上也有不同偏好，可以簡單分為3種，素食、肉食、雜食。張順智表示，猛蟻類（ponerine）的螞蟻大多為肉食性，會外出捕獵，主要目標是其他昆蟲；住在樹上，即樹棲類螞蟻，則更偏好食用植物或樹的汁液。也有螞蟻會與其他生物「合作」，如香港常見品種黃猄蟻（Oecophylla smaragdina）和蚜蟲。蚜蟲會分泌出「蜜露」給螞蟻作為食物，作為交換，黃猄蟻會保護蚜蟲免受其牠昆蟲捕獵，也就是所謂的「互利共生」。

吐絲築巢，樹上建屋？

螞蟻居住的生境，並不只有像卡通中那種挖地道的群落，管納德表示大致可以分為3種，包括地底、落葉層和樹棲，當中還能細分很多不同種類。就地底生活的螞蟻來說，挖掘多深，有多少「房間」、「房間的分類」等，不同群體也有自己的一套。他特別提到香港常見的黃猄蟻，牠們是一種樹棲蟻種，工蟻們會合力把樹葉拉到一起，並利用幼蟲吐絲，把葉片黏住，形成巢穴。