屏下技術第2代 $3980抵玩旗艦

【明報專訊】不想買萬多元的Samsung Galaxy ZFold3 5G手機，但又想體驗最新的屏下相機技術？ZTE AXON 30 5G便值得考慮。它是品牌第2部採用屏下相機技術的型號，前置相機區域的像素密度提升1倍，由上代AXON 20 5G的200ppi提升到400ppi。前置相機的屏幕區域有更好的解晰力，更接近整片AMOLED屏幕的解晰力，使視覺效果更統一。另外電話的屏下相機像素高達1600萬像素，解像力遠勝Z Fold3的400萬像素。AXON 30 5G的6.92吋用AMOLED屏幕像素為1080×2460，支援120Hz更新率，畫面質素有一定保證。