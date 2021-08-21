同場加映：德國紅點手機×1吋感光元件 相質驚艷

【明報專訊】對手機拍攝要求高的用家，Leica Leitz Phone 1應是新選擇。Leica繼與Huawei合作後再邁出一步，首次以自家名義推出智能電話。新登場的Leitz Phone 1是以Sharp AQUOS R6為藍本，相機配置跟現今的坊間手機分別頗大，機背只有一組2020萬像素鏡頭及ToF相機，但因搭配手機界最大的1吋感光元件及Leica Summicron光學鏡頭，相片質素讓人驚艷；加上多項Leica自家元素，包括磁吸式鏡頭蓋、機身印有品牌的紅圈及專用黑白濾鏡，明顯針對「奶粉」而設計。