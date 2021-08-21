屏下相機 價格親民 摺機孖寶夾擊iPhone

Samsung本月搶先舉行Galaxy Unpacked發布會，並新公布兩部摺機，分別是可由6.2吋屏幕BarPhone攤開變為7.6吋平板電腦的Galaxy Z Fold3 5G，以及可把6.7吋屏幕上下對摺的Galaxy Z Flip3 5G。兩機不但效能升級，而且按照用家的回饋加入大量新功能，為近期最搶眼的旗艦摺屏手機。

內屏保護膜強化80% 特製S Pen

Z Fold3是Samsung首次使用屏下相機技術的手機，將400萬像素的鏡頭隱藏在內屏幕的下方，屏幕不再出現黑洞、水滴或Ｍ字額，顯示區域真正提升至100%。在一般情况下正面直視屏幕，若屏幕色調偏向淺色，前置相機仍隱若可看到；若屏幕色調偏向深色，前置相機則變得十分不顯眼。而當用家啟動前置相機拍攝時，相機前方的屏幕像素會變透明，容許光線穿透屏幕來拍攝，使用體驗不俗。

Z Fold3的內屏幕也新支援S Pen輸入。Samsung手機支援手寫筆本非新鮮事，但對摺機來說實屬一大挑戰。折疊屏幕無法用上鋼化玻璃，而是以PET保護膜為表層，即使到了Z Fold3這一代強度提升80%，依然沒法使用傳統硬筆尖的S Pen。為此，Samsung特別推出了採用彈性筆尖技術的S Pen Fold Editon及S Pen Pro，當用家在柔性的內屏幕畫圖寫字時，筆尖能因應用家書寫的壓力而來回伸縮，防止刮花屏幕。若用家錯誤使用其他款式的S Pen，系統更會自動提示。

跟Z Fold3同時公布的另一台摺屏手機Z Flip3，雖然看外形與上代好像差不多，其實無論內外都有大幅改良。新機提供4款時尚顏色（白、綠、紫、黑）選擇，再加上附有手機指環扣及手機帶的全新手機殼，讓用家更容易掌握和折疊手機。1.9吋的機面屏幕比上一代大4倍，用家即使不翻開手機都可輕鬆查看各種通知及信息，亦方便用家隨時追蹤自己的日程安排、查看天氣報告，以及使用新的屏幕小工具監控每日步數。新機可透過相機功能Flex Mode，只需要把手機放在桌上，然後翻起上屏，用家毋須手持都能拍攝自拍照。屏幕雖不對應S Pen，但就提供120Hz的動態刷新率，操作更流暢；加上全新升級的Dolby Atmos環迴立體聲喇叭，用戶不論聽歌睇片，都聽到無比清晰、有深度和富有空間感的聲音。

定價約8000港元 便宜四成

Z Flip3雖然與Z Fold3配備相同的處理器，性能也相若，但前者售價就親民得多，官方開價為999.99美金（約7800港元），比上代約13,000港元的開價便宜四成。相信日後在香港正式開售時，港版亦能保持在一萬元以下的價位，不會比別廠的旗艦手機貴上一截，可算是最抵玩的摺屏手機。

■Samsung Galaxy Z Fold3 5G規格

主屏幕：7.6 吋 2208×1768解像度 Dynamic AMOLED 2X

外屏幕：6.2吋 2268×832解像度 Dynamic AMOLED 2X

處理器：Qualcomm Snapdragon 888八核心（2.84GHz）

容量：12GB RAM、256／512GB ROM，不支援外存

主鏡頭：1200萬像素f/1.8、1200萬像素長焦（52mm）f/2.4、1200萬像素超廣角f/2.2

外屏幕鏡頭：1000萬像素f/2.2

內屏幕屏下鏡頭：400萬像素f/1.8

SIM：雙nanoSim

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.2／NFC

電池容量：4400mAh

其他：側置指紋感應、4K拍片、支援S Pen、IPX8、120Hz屏幕更新率

體積：128.1×158.2×6.4mm（展開）；67.1×158.2×14.4至16mm（折疊）

重量：271g

售價：1799.99美元（約13,900港元）

■Galaxy Z Flip3 5G規格

主屏幕：6.7吋1080×2640解像度 Dynamic AMOLED 2X

外屏幕：1.9吋512×260解像度 Super AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 888 八核心（2.84GHz）

容量：8GB RAM、128GB／256GB ROM，不支援外存

主鏡頭：1200萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2

外屏幕鏡頭：1000萬像素f/2.4

網絡：5G／Wi-Fi／藍牙5.1／NFC

SIM：單nanoSim、eSIM

電池容量：3300mAh

其他：側置指紋感應、4K拍片、IPX8、120Hz屏幕更新率

體積：72.2×166×6.9mm（展開）；72.2×86.4×15.917.1至mm（折疊）

重量：183g

售價：999.99美元（約7800港元）

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

編輯：王翠麗

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