《千年一問》展現漫畫大師身影 動畫版鄭問「重遊」香港

台灣漫畫家鄭問，原名鄭進文，可能不是太多非漫畫迷的香港人認識，但他的紀錄片《千年一問》花了很多篇幅在香港，也是導演王婉柔刻意為之。鄭問曾在2000年來港，當時應黃玉郎邀請連載布袋戲改編漫畫《大霹靂》，之後再與馬榮成創作全彩手繪漫畫《風雲外傳︰天下無雙》，是鄭問人生最後一部漫畫作品。片中除了訪問黃玉郎和馬榮成之外，還有漫畫家陳某、馮志明、鄺志德、曾擔任鄭問助手的陳景團和漫畫編劇鍾英偉，以及曾任玉皇朝集團主席的溫紹倫等。團隊走過他在柴灣的工作室，想改編他漫畫《阿鼻劍》的電影導演劉偉強也受訪了。《千》已入圍來屆金馬獎最佳紀錄片。

燒味舖倒影 流露對港之情

王婉柔興奮地分享曾經到北角的東寶小館拍攝，鄭問是餐廳的常客，台灣紀錄片團隊來港用心記錄鄭問足迹，更製作動畫版鄭問，在香港各地行走。王婉柔說特意在有電車「叮叮聲」的地方拍攝，營造出香港的氛圍；讓香港觀眾覺得自己與鄭問更加接近。

香港部分其中一節，訪問了漫畫分色公司「精藝分色」的電腦着色師施玲玲及創辦人施仁毅。鄭問繪畫漫畫上事事親力親為，會親自到分色公司在電腦的色板上挑顏色，香港的助手很驚訝；他一直以來是很完整地畫一張漫畫和彩稿的，所以不太適應香港分工細密，頭髮、衣服、效果線等各有專人負責的流水作業形式。王婉柔的解讀是香港經驗對鄭問很重要︰「這是鄭問老師開始跟一個不一樣的漫畫產業合作，學習要怎樣適應快速又商業的市場，掌握香港讀者的喜好。」鄭問兒子鄭植羽也同意這讓他往後轉做網絡遊戲《鐵血三國志》時，能由藝術家變成領導者。

記者很深刻的一幕，是動畫版鄭問在轉角一間「燒味舖」看着自己的倒影，而表情有點失落；紀錄片的時間順序上，不久後就說鄭問離開香港，到北京擔當網絡遊戲製作的美術指導。片中的香港受訪者，大多都認為鄭問來香港發展的時機不合，覺得要是他在香港漫畫的高峰期來香港，他可以在香港大受歡迎，漫畫銷量更多，成就更高。

倒是王婉柔不覺得鄭問對香港的經歷感失落，「我安排他看玻璃這個鏡頭，是一個回望， 他最後不是看着香港街頭的空景，而是看着自己，但這不是一個單純的鏡子，是在香港日常生活燒臘店鏡子映照之中」。她想拍鄭問看着自己的場景，挑選「燒味舖」因為這是台灣人角度代表香港的地方，拍攝時場景也很有生活感。片中下一幕鄭問在香港出版最後一期的《大霹靂》，漫畫所有人物角色跟讀者說再見，「那是很大的感謝，他對這片土地一定有很深的情感，或者香港給他很多養分。所以這些鏡頭剪接，我們是想留住他對香港的情感」。

後來鄭問為內地網絡遊戲做美術，也因遊戲技術無法跟上鄭問細緻的圖畫，曾與團隊產生分歧，有項目無疾而終。2016年他正計劃要以《清明上河圖》為藍本創作新漫畫，一年後因心臟病早逝。兩岸三地和日本的漫畫家和鄭問的工作伙伴都深感惋惜。在日本方面，紀錄片訪問了漫畫家池上遼一、千葉徹彌、高橋努等，以及曾與鄭問合作的「講談社」編輯，回顧他的《東周英雄傳》在日本大賣120萬冊及獲得日本漫畫家協會「優秀賞」。內地受訪者就主要是鄭問遊戲製作公司的同事和老闆，老闆還把鄭問形容為「活菩薩」。

兒子鄭植羽扮演動畫版鄭問

台灣的部分，由鄭問小時候不買玩具只買畫具的軼事開始，談到他作畫時整間屋的地板都被稿紙覆蓋。他曾做室內設計後轉投漫畫行業，在周刊連載作品，為掙更多稿費刻意增加分鏡……鄭問的家人和工作伙伴們的訪問讓他的形象更為鮮活，而助手形容他繪畫時像着了魔的狀態更令人神往。充滿才華的鄭問，年輕時已感懷才不遇，他這個筆名就是「無語問蒼天」的意思。

很多人為鄭問惋惜，說是時代的千年一嘆，始終他在日本畫漫畫的後期，還有香港和內地經歷都不太順遂。不過鄭植羽覺得，父親對漫畫的整體成績是滿意的。鄭植羽在這次紀錄片中，除了是受訪者，也要親身扮演父親角色，因為動畫版鄭問都是動畫師根據輪廓相似的鄭植羽，在真實場景扮演鄭問畫成。此動畫實景交疊的手法最令人動容一幕，是動畫版鄭問出現在「台灣國立故宮博物院」的「千年一問 鄭問故宮大展」。鄭問是第一位在台灣故宮辦展覽的漫畫家，共200多幅原稿展出，逾10萬人次入場。動畫版鄭問在人群中重溫自己昔日畫作，觀眾在紀錄片看過他的人生，見到展覽人頭湧湧場景也百感交集，感慨這位藝術家終於得到認同。

《阿鼻劍》講武俠 受港人歡迎

本來團隊計劃在香港訪問更多人，如作品堅持藝術路線的獨立漫畫家利志達；另外也訪問了信和中心漫畫店「至Goal Club」店主張瑞新，因篇幅問題剪去片段。記者去漫畫店再訪問，張瑞新說自己不是鄭問粉絲，但覺得鄭問的畫功與故事表達能力俱佳，非常難得。現時他的店舖有鄭問探討人性正邪的奇幻故事《深邃美麗的亞細亞》其中一冊，的確較少人有興趣，最受歡迎還是講武俠的《阿鼻劍》。這兩本剛好分別是王婉柔和鄭植羽最喜愛的作品。鄭植羽說喜歡的還有《東周英雄傳》，王婉柔笑他︰「因為作品裏都是你呀！」此作品「始皇」一角是鄭問以兒子為藍本畫成的。

兩年前台灣故宮辦展覽時，有出版社再出版鄭問舊作，張瑞新也有入貨，銷量不俗。鄭問在香港受歡迎，張瑞新認為其中一個原因是他的作品與主流港漫的武俠題材很相似。張瑞新說他早期編寫繪畫的歷史漫畫《刺客列傳》，當時有人以水貨形式在港銷售，銷量達過萬本。

漫畫家不靠廣告只靠書本的零售作收入，張瑞新覺得香港印刷品市場太小，鄭問正式來港出版時漫畫銷量與1980、1990年代港漫巔峰時期相距甚遠，那時馬榮成的《中華英雄》可以賣到20萬本，但現時的漫畫，賣到1萬、2萬本已要「開香檳」。每周連載的漫畫數目也由數十本減至只有數本，如《新著龍虎門》、《山海逆戰》和《妖怪道》。

因為鄭問離開得太突然，片中訪問瀰漫着遺憾的氣氛，王婉柔說︰「拍片的時候，我們最常在聊的不是技術或電影的問題，是人生的問題。」她覺得鄭問教會她的事情是，「一開始我把他定位成生不逢時的創作者，他永遠在跟時代抗爭。後來我沒有去這樣定位他，因為沒有逢不逢時這回事，這件事出現在你的人生，它就是最好的時間」。鄭植羽說，要是鄭問看到這片會覺得「很三八」，因為鄭問是只陶醉在創作的人，做其他事不太自在。但鄭植羽很感動的是，電影結尾台灣故宮那場，他和自己扮演的動畫版鄭問都出現了，對於也走上藝術路的鄭植羽來說，也有傳承的意味吧。

（《千年一問》正在百老匯電影中心上映）

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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