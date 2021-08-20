外食族攻略 小改變逃過熱量陷阱

「少飯」、「扣底」唔該！

很多外食的分量都很大，比如港式碟頭飯，很多時候已超過大部分人的一頓營養熱量攝取。她建議可一開始就自備飯盒打包過多的飯菜，或是落單時直接喊「少飯」、「扣底」，減少不自覺的熱量攝取，同時避免浪費。

向炒炸說不

炒、炸的食物通常含有較多的脂肪，建議可選擇湯煮、水煮、蒸等方法炮製的料理。比如在港式餐廳，避免點乾炒牛河、銀芽肉絲炒麵，選擇蒸雞飯、雲吞麵等。

醬汁另上 「點」到即止

無論是中式乳豬醬、葱油，或是西餐式的黑胡椒汁、白汁等，醬汁大多高糖高鈉高油，盡量避免選擇這類型的食物，或避免把它們澆在食物上，以蘸點的方式享用可減少攝取。

飲品少甜 避高脂奶

飲品也是一大糖分與脂肪的攝取來源，可以的話選擇少甜或走甜，適當使用代糖，例如怡口糖；港式奶茶或珍珠奶茶都含有高脂肪奶類，如奶油和花奶，要注意攝取量。