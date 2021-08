嚴選蛋白質 聰明增肌

【明報專訊】每日花時間做運動,有人志在強身健體,也有人熱中增肌減脂,練出好身材。有營養師提醒,要達到以上目標,運動固然重要,但飲食也不容忽視,正所謂you are what you eat,我們吃進肚子的,對於健康與身材都影響重大。不如一起聽聽他們的分析與意見,了解怎麼樣的飲食才有效「變fit啲」。