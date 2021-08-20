飲食Quicknote：鳳梨玫瑰為月餅添香 4種滋味迎佳節

不過，隨着疫情趨向穩定，今年的節日氣氛較去年好，不少餐廳推出新「花臣」，比如米芝蓮指南推介食府國金軒今年推出「皇‧黃之尊」月餅系列，除了傳統雙黃白蓮蓉月餅外，亦推出口味新派的精品四藝迷你月餅，突顯新意。迷你月餅共4款口味，古早味鳳梨月餅，嚴選台灣鳳梨製作，果香特別出色；玫瑰醬洛神花奶皇月餅，散發濃郁玫瑰花香，味道酸甜又清新，中和奶黃的膩滯感；黑芝麻蛋黃月餅，芝麻餡幼滑濃味，原個鹹蛋黃富油香；最後一款是招牌的金沙奶皇迷你月餅，鹹蛋粒香腴，奶黃滑溜，保持一貫水準，加上包裝精美，送禮自用皆宜。●

國金軒「皇‧黃之尊」月餅系列

禮券發售日期：即日至9月14日

換領日期：9月1至19日

發售地點：國金軒、翠亨邨各分店及Mira eShop

網店：www.mira-eshop.com

● 送國金軒精品四藝迷你月餅

Mira Dining送出國金軒精品四藝迷你月餅（共8個迷你月餅，內有古早味鳳梨月餅、金沙奶皇迷你月餅、玫瑰醬洛神花奶皇月餅及黑芝麻蛋黃月餅4款口味，每款2個）予《明報》讀者，名額14個，每人可獲1盒月餅。有興趣讀者可於8月24日（周二）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請寫出國金軒精品四藝迷你月餅的其中1款口味。

整理：陳麗斯

[DIY食譜]