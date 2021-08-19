beauty：發展化妝品副線 時裝品牌市場策略？

時尚界的管理層從來不會做虧本生意，當他們決定投放更多的資源和金錢在美妝業上，背後當然有着不同的原因。能賺取高利潤，固然是時裝品牌發展化妝品副線的原因之一，而時裝品牌獨特的聲譽和地位，似乎亦有助它們在逐漸飽和的奢侈品市場以外，以化妝品殺出一條血路。

以Valentino為例，近期就推出Valentino Beauty高級訂製彩妝系列。作為當今時尚界一線品牌，他的每個「小動作」都能夠引起全球時裝迷的關注。當紅經典老牌時裝屋憑着「品牌史上首個全彩妝系列」作招徠 ，已是一條「贏硬」的方程式。還記得彩妝產品還未正式亮相，處於「只聞樓梯響」的階段時，就已經成為整個時尚界的話題，比起花費宣傳，更輕易贏得全世界焦點。另一方面，化妝品的價格定位，亦是其致勝之道。

數百元化妝品吸年輕客

一般超級名牌的衣服、手袋、鞋履動輒都過萬元。以Valentino的Rockstud系列手袋為例，當一個簡單薄身的Garavani Rockstud chain pouch，都索價接近1萬港元時，那些才數百元便有交易的化妝品，自然顯得更為大眾化並成為入門商品。對於部分尚未負擔得起購買奢侈名牌的年輕人來說，即使買不起一個心儀品牌的手袋，使用同為品牌推出的化妝品至少可讓自己「感覺良好」，自然捨得花費多一點來換取心頭好。時裝品牌亦正正看中了消費者這種心態，將之變為市場策略，透過這些彩妝產品預先把一班「未來」的客戶引進品牌的大門，讓他們愈來愈愛上品牌的設計與價值後，自然會繼續支持，甚至乎待他們擁有足夠金錢時，進而購買品牌的Ready-To-Wear商品。

為忠實時裝迷 建立Total Look形象

發展化妝品為副線，除了可以吸引新客戶，對於舊客人來說，則是滿足他們以其喜歡品牌從頭到腳Total Look裝扮的需要。在他們的想法中，穿上一身漂亮的衣服，若有同一品牌的化妝品來配搭一身裝扮，理應更為圓滿。當時裝品牌為他們建立「完美」造型，自然容易吸引他們花費購買。曾任職Gucci Beauty全球副總裁的Carla Liuni，就以「終極的美容裝飾品」（ultimate beauty accessory）來比喻品牌推出的化妝品。意思是化妝品就像是衣服的最強配飾，只有品牌的化妝品，才最能與品牌的衣服配成一套，就以Gucci的VernisàOngles指甲油系列為例子，當中那獨特的Peggy Sunburn、Melinda Green色調，不就是配搭品牌復古美學的完美選擇嗎？

●查詢：

Dolce&Gabbana Beauty 2789 3330（ifc店）

Giorgio Armani 2385 7838（中環店）

Gucci Beauty 3755 4592（海港城店）

Valentino Beauty Boutique

2323 3828（海港城店）

連卡佛 2110 9485（ifc店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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