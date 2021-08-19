新蒲崗體驗莊園之旅 鑽進火腿窖 即歎甘香黑毛豬

這個新鮮感十足的活動，隱身在新蒲崗工業大廈內，很有「私竇feel」。開業初期，暫時每星期只舉辦3場，每場約2小時。客人走進大門，就會見到由居港法國壁畫家及視覺藝術家Elsa Jean de Dieu設計的仿舊牆壁，那種老舊而質樸的氛圍，真有幾分置身西班牙莊園地窖的感覺。

西班牙國寶級芝士 奶香濃郁

人齊後，飲過迎賓特飲，由導賞員引領走進品鑑室——桌上放滿芝士、莎樂美腸、橄欖等14款西班牙特產的小房間。當中產自西班牙中部的國寶級綿羊芝士Manchego絕對是必試之選：原味15個月的奶香濃郁，不覺羶，入口亦不會太鹹且帶點點乾果香；至於陳化6個月的松露口味，略帶濕潤，菌香突出。還有風乾豬頸肉和脊肉，同樣是以栗子及橡果餵飼，頸肉比較甘香，脊肉就肉味濃，用來配紅酒，一流。導賞員還會講解關於西班牙食材的小知識，例如當地人為什麼出名煮八爪魚，又是如何將原來嚼不動的八爪魚腳加工到入口柔軟又不失彈性，一邊聽，一邊試食，果然特別滋味，趣味盎然。

挑戰舌頭 吃栗子的豬vs.吃橡果的豬

邊吃邊聊，冷不防左邊大門突然打開，一股鹹香味道徐徐傳來，傳說中的火腿窖立現眼前。兩列牆壁上設有多個架，一條條西班牙火腿整齊掛好。房間中央還有一張大圓桌，桌上放了5款店中王牌伊比利亞黑毛豬火腿，方便客人即切即試。室內長年溫度保持在19℃，濕度65%，是儲存火腿最好的環境。這裏的黑毛豬腿由32個月至60個月不等，都是蒐羅自西班牙全國的一級靚貨。懂火腿的都知道，火腿不是愈陳愈好吃，口味始終人人不同。依我說，趁機來個盲試就最好不過。橡果餵飼的一般味道較香；穀飼的味道溫潤細緻；而吃栗子的肉質甜味較重；雙重橡果的（即比平常多餵一個橡果季）的火腿，一般肉味更濃郁。而南部天氣熱，出產的火腿通常風乾時間較短，味道親民；北部山區的60個月貨色，油香足，非常甘香，腿上間中出現小白點結晶，帶爽脆口感，是豬仔吃橡果後出現的獨有效果，不過初吃者可能覺得味太濃，或者偏鹹。與其盲目追求月份，不如相信自己的舌頭，找出心水味道。

星級大廚設計tapas 半熟蛋滑溜

離開火腿窖，才發現外面的開放式廚房原來已放滿由二星米芝蓮餐廳Écriture副廚Heloise Fischbach精心設計的7道tapas菜式，除了紅蝦、煎豬柳外，其他都用上西班牙火腿炮製。令人印象最深就是原隻蛋殼上的日本半熟蛋，配上香香的芝士泡泡，再撒少許火腿粒，濃淡相配，蛋漿滑溜。火腿清湯亦很吸引，細細杯，入口鹹香爆發，且加了月桂葉、小茴香等熬足36小時，非常濃郁。其他的火腿芝士一口多士、火腿配薯餅都是經典tapas，簡單又討好。各式火腿土產，試過好味道，可順便買回家慢慢歎，這樣的尋味之旅，果然非常充實。

■Pata Negra House Group 黑毛豬室內火腿窖藏

地址：新蒲崗五芳街28號利森工廠大廈601室（四美街入口乘搭A座升降機到6樓後轉左）

開放時間：周二至五晚上6:30至8:30（逢周六、日及一休息）

預約網址：bit.ly/2XBdvxI

收費：$680/位（已包導賞、試食及7款tapas體驗；如6人包場價則為$3980，自㩦酒水免開瓶費）

文：胡慧敏

編輯：蔡曉彤

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