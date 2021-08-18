Double F：虔敬——穿西裝的最佳坐姿

穿衣做人：官仔骨骨 有節有度

這個訪問是戰地記者Romney Wheeler為美國全國廣播公司所做，時年80歲的羅素，進場後坐得比四十出頭的主持腰板更直，真正符合廣東話所言官仔骨骨之意。他一手放在梳化扶手上，卻沒有如主持般將身體完全放鬆交託給椅背。看過羅素不同影像，逐漸感受到他的言行皆有虔敬。

他細談那消失的童年時代。父母早亡，與曾兩次出任英國首相的祖父同住長大的羅素，童年生活各個環節按時按點，有節有度：晚上8時全家一起禱告，之前他要練半小時琴；大人吃的好東西如蘋果批被認為對小孩子不好，所以羅素不能吃。他討厭練琴，也在意沒能吃到大人的食物，但饒是如此，他懷念那虔敬樸素的時代。他說那個時代有種氛圍——人們相信所有秩序都會建立起來，不止政治上，也是生活上，人們以清教徒式的虔誠生活着。

這個訪問回應他先一年推出的書New Hopes for a Changing World，時值1952年，二戰後各種問題尚待解決、自由與和平十分遙遠。他在書中寫到群體與個人都需要思想與情緒的安頓，傳統情緒安頓方法曾有的尊嚴與權威都遠去了，不適合當時之世。那到底要如何安頓呢？大抵羅素就是安頓在他安穩的言行裏，外顯於衣裝與儀態中。安穩非一成不變，而是有根基從而在各種懷疑與思考中，仍找到立足點。他總希望哲學、事物皆可像邏輯一樣形式系統化，以求精確反映世界結構。

羅素如此着重邏輯系統，甚或有些迷信邏輯可救世，除卻他的數學出身及對邏輯的熱愛，也與其處身根基喪失、各事游移，人心分崩離析的時勢有關吧。所以他尤重提醒世人不要被謬誤與幻象影響。他如是談智慧：不論研習任何哲學或事物，問問自己事實與其所證明的真相是什麼，但永遠不要為自己希望相信的結果而分心，或因為這樣相信更合乎社會權益而迷惑，這些皆迷人心智，掩藏事實。

很多人老去後腐敗，有些人沒法活到老。但羅素始終如一，看他不同時期照片，三件頭套裝都是乖順在身上。他逝世那年的照片，書房裏近百歲的老人一身正裝，依舊精神。領帶不鬆開，懷表鏈增添精英感，煙斗顯示地位。他當然有點拘謹，但對比同代人，他又有他的放任，出身貴族、繼承伯爵之位的他不好戴帽——那個時代紳士總是戴上帽子，羅素大多數時候，總任一頭白髮放肆張揚，如他的思想般不吝於在文字與言語中顯露出來。

上期談到與他同時代、同樣獲得諾貝爾文學獎的英國人邱吉爾，一樣喜歡正裝配搭雙懷表鏈，但不同的是邱吉爾愛戴帽，尤其愛好Homburg及Bowler帽。在前幾年的電影《黑暗對峙》（Darkest Hour）中也調侃過一把：戲中邱吉爾知道自己將要被授予首相之位，夫人幫他整理衣裝，鼓勵有點緊張的他要做自己，邱吉爾轉身走向掛滿帽子的牆前，像回應夫人又像問他自己：「今天我應該做哪一個自己？」同樣的亂世中人，同樣希望世界更好，兩個英國人一個有時得像變色龍，可能政治家的思想總得掩藏一些，不讓政敵與別國領袖猜到較好；羅素則任由一頭白髮肆意張揚，時人有崇敬他的、有鄙視他的，他卻不掩飾愛惡。

文：方太初