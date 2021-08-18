成績遠超估價成交 藝壇新星拍賣場上「彈起」

今季奧運港隊蘇慧音、劉慕裳等女將表現突出，藝壇亦巾幗不讓鬚眉，多名女藝術家搶盡風頭。「近年，因性別、身分認同和多元種族文化議題正盛，一批女性及亞裔或非裔移民歐美的新進藝術家亦在藝術市場上崛起。」富藝斯香港二十世紀及當代藝術和設計日間拍賣主管蘇琬婷說。

以抽象幾何形態表達人體

拍賣行專家向來關注美術館的消息，會收集相關情報修訂「戰術」，選擇合適的「選手」作品上拍。「我想介紹1983年出生的Loie Hollowell及1993年出生的Jadé Fadojutimi，她們的作品在今年上半年的全球拍場獲許多藏家爭相競投，遠超拍前估價成交，刷新個人拍賣紀錄。」來自美國的Loie Hollowell ，獨特的背景替她孕育出澎湃的創造力。「她父親是職業畫家，母親是政治卡通畫家。她的作品以飽含光線、色彩與形式律動的抽象幾何形態聞名。這些幾何形態表達了人體，並融合其個人經歷，勾勒出懷孕、分娩或生育等與女性形體相關之行為。」

Loie Hollowell於2012年大學畢業後搬到紐約，在中小型畫廊展出作品，邂逅了美國畫家Ridley Howard，因而踏上成名跑道。「2017年其作品被頂級畫廊代理後，真正躍上國際舞台。2018年她來港參加巴塞爾藝術展期間發現懷孕，給她靈感開創新系列。」兩個月前的香港春拍，Loie Hollowell 的《首次接觸》及《連環林伽：藍綠色、紫色、黃色、藍色》上拍，其中《首》以逾1080萬港元成交，為原先高估價的6倍，那正是她懷孕時期的作品。

富藝斯每季會介紹新的藝術家到亞洲「出賽」，而Jadé Fadojutimi一落場便刷新藝術家個人拍賣紀錄。她於倫敦出生，畫作充滿活力和情感；20多歲從倫敦皇家藝術學院畢業後獲得3家畫廊代理，作品被全球著名博物館收藏，包括倫敦Tate Modern博物館，她是館藏中最年輕的藝術家，其對抽象風景的詮釋足可與華裔抽象先鋒趙無極、朱德群比較。

和「藍籌」作品同場對戰

今屆奧運不少亞裔選手在被歐美選手稱霸的項目中取得理想成績。在藝壇，不少亞裔藝術家同樣大放異彩。「除英年早逝的王俊傑外，出生於巴基斯坦並在中學時移民美國的Salman Toor，作品去年在富藝斯首次上拍，成為另一顆耀眼新星，以奇幻、自我虛構式的敘事繪畫贏得國際評論和學術讚譽。「他將藝術史的傳統與自己在南亞、紐約的個人體驗提煉出的當代文化作完美結合，作品探討階層差異等主題。」

藝術家跟運動員一樣，其背後經歷往往影響其發展。蘇琬婷說新人的作品受青睞，主因是描繪的題材與現代人生活經歷相關，易有共鳴。價錢方面，多數年輕藝術家作品價格比「藍籌」藝術家的作品易入手，易受初入收藏市場的藏家關注。她回顧去年全球市場，發現嶄露頭角的新進藝術家是在1980年後出生。他們的作品在亞洲市場很受歡迎。

「我認為這也和亞洲藏家收藏喜好多元化、易擁抱新事物有關。」她指藝博會、畫廊、拍賣行均是令新人成名的推手。拍賣行自2016年進入亞洲市場以來，持續在拍賣會介紹有潛力的新進藝術家。「我們將新人的作品和『藍籌』藝術家的作品同場呈現，這5年來看着許多新進藝術家更上一層樓。」隨着藏家眼光和收藏態度愈趨開放，當藏家想擴充收藏系列時便想起新人。她說在全球化和後疫情時代，各級市場的界限逐漸模糊。創作風格獨特的作品，一經知名畫廊推送便在市場「彈起」。「有些人會選定某些特定的新進藝術家的作品來收藏，見證其在市場成長。」

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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