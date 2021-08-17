潮媽寶典．郭晶晶親子法：蹲下來

拒做填鴨式虎媽

郭晶晶6歲離開家人學習跳水，12歲進入國家隊，經歷多年嚴苛得近乎軍訓的跳水訓練，紀律和服從伴隨着她的成長。退役後，她也一度茫然該如何規劃自己的人生。因為經歷過「絕對服從」，便了解這未必是最好的成長方式。她拒做填鴨式「虎媽」，而是放手讓孩子多嘗試，尋找興趣與愛好。孩子有興趣的話，就容易把愛好轉化為特長，專注地把事情做好，增強競爭力：「我沒有特意給孩子設定成長的框架，畢竟他們都還很小，大兒子也才上二年級，這時媽媽需要給予學業上的幫助，更重要是給他們空間做選擇。」

站在孩子的高度看世界

家中有3個小朋友，大哥善良包容，2個妹妹都視為偶像，3兄妹感情融洽，身為獨生女的晶晶終有機會體驗到手足之情，彌足珍貴，也讓她倍感欣慰，非常享受親子時光。

筆者兒子雖然只有20個月大，但似乎提前進入了terrible two階段，說什麼做什麼總和大人唱反調。當請教晶晶如何發掘孩子的亮點時，她分享秘訣在於「蹲下來」──從孩子角度看世界：「作為媽媽，我們很容易先入為主地認為自己是對的，『這樣做是為你好，你應該按我說的做……』但別忘了，媽媽和孩子站在不同的角度看問題，他們看的高度和大人不一樣，從他們的視角看世界，你就會發現那道閃耀的童真之光。」

筆者回想起和兒子玩認圖形遊戲時，我不厭其煩地邊解說，邊示範如何把不同的形狀模型放入匹配的木板中，兒子卻樂呵呵地把玩模型或在地板敲打，沒有一次正確地物歸原位。他自得其樂，我卻十分氣餒。但若從他的角度想，他正探索不同形狀的稜角、聲音的大小，在用他的方式學習新事物呢！

法國作家聖修伯里在《小王子》一書中寫道︰「所有大人都曾經是小朋友，但很少有人記得這點。」小孩真的很天真嗎？會不會其實是反過來──大人過於老成世故，將自己困在世俗觀念之中，因而找不到孩子身上的光呢？

◆《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第359期]