親子筆陣．客座隨筆：提升幼兒專注力

專注力不足是一個綜合行為的表現，並不是單單一個行為就可以判斷。根據衛生署「兒童體能智力測驗服務」指出，患有專注力不足的兒童容易受周圍環境影響而分心，他們不留心聆聽，表現心不在焉，難按照指示做事，而且做事欠缺條理、比較善忘，常欠帶或遺失物件。家長不妨嘗試運用以下方法來提升幼兒的專注力︰

1 營造安靜環境

幼兒天生具有強烈的好奇心，簡單一句說話或突如其來的視覺刺激，對幼兒都會是極大的外在環境干擾。所以當家長想幼兒專注閱讀時，可營造一個安靜的環境，並盡量避免在附近擺放玩具、電視、手機等物件。家長亦可與幼兒一起伴讀，相信幼兒會更加投入。

2 適當的專注時間

年齡愈小的孩子，專注的時間愈短。一般3歲幼兒約可專注15分鐘、6歲則約30分鐘……家長可按他們能維持的專注時間安排活動。適當的休息時間可避免過度疲勞，並重新補充能量，使幼兒可以再次集中精神。

3 幫助幼兒提升興趣

幼兒愈有興趣的活動，自然愈能持續專注。當幼兒能長時間投入做一項活動，大多是他最感興趣的活動。例如喜歡繪畫的幼兒，可以畫上一個小時都不覺累。因此，家長可以善用此點，安排幼兒感興趣的活動來提升其專注力；又或是運用想像力，將活動變得有趣，如在做功課的時候，家長可以讓幼兒在功課簿的空白位置畫上自己喜歡或與字詞相關的圖畫，以增加幼兒書寫的趣味及動機。

4 透過小遊戲培養專注力

家長可透過小遊戲來訓練子女，讓他們寓學於玩慢慢提升專注力，但緊記要抱着開放的態度與子女玩遊戲，避免嚴肅的語氣，以免子女產生抗拒心理。簡單的分類遊戲，如把不同顏色的豆混合，然後請幼兒把它們分類，開始時數量可以少一點，讓幼兒容易完成，其後再逐步增加數量。在遊戲過程中，除了提升幼兒的持續專注力，更能鍛煉幼兒的視覺追蹤能力。

5 減少使用電子產品

使用電子產品已成為新常態，然而根據香港大學研究發現，幼兒每天使用1小時電子產品，其專注力不足的比率比不使用電子產品的幼兒高出約4.5%，所以家長應陪伴和指導子女看電視或玩電子遊戲，並給予適當的時間休息，以避免加深孩子專注力不足問題。

參考資料︰衛生署兒童體能智力測驗服務（2017）《專注力不足／過度活躍症》

文：曾志雄（保良局呂陳慧貞幼稚園暨幼兒園校長）

[Happy PaMa 教得樂 第359期]