同理心學堂：如何開解失去親人的孩子

對孩子來說，死亡是一個十分抽象的概念。面對死亡時一般人會傷心難過，但孩子產生的情感更複雜，當中「不安」或許是最主要的情緒反應。摯愛親人突然離世，孩子們的腦海定必存在着很多對離世者的疑問。他們亦因為不理解死亡，或會向成年人提出一些奇怪的要求，例如請家長「致電」離世者，叫死者快點回來。當孩子期望落空後，內心會極度不安，而孩子的情緒反應最終亦會加重成年人的情緒負擔。

當孩子失去摯愛親人時，家人可以如何開解他們呢？

It is okay to not be okay

要開解孩子，家長首先要先好好照顧自己的情緒。It is okay to not be okay。如果家長未準備好談論此話題，或在傾談的過程中感覺自己的情緒不穩時，不妨坦誠向孩子講出感受和想法，讓孩子明白家長亦有軟弱的時候，亦有不能解答的問題；最重要的是，這是一個成年人自我照顧的過程，體察自己的情緒起伏，才能好好照顧孩子的不安情緒。

誠實與謊言

孩子表達對離世者的思念，亦是代表他們願意向成年人展示自己的內心世界。家長如能好好把握機會，讓孩子感到自己的感受獲得尊重和重視，孩子與家長的情感連繫必定會大大提升，孩子的不安亦會隨之減少。面對孩子的內心世界，家長可坦誠地告知自己亦有相同的感受，讓孩子知道家長與他們正面對相同的處境。

遇上親人離世時，部分家長選擇瞞騙小朋友，例如：「他／她去了另一處地方生活，暫時不會回來。」動機雖是出於保護孩子，但這些說話的背後，不但令小孩子產生能夠再見面的假希望，他們對死亡的概念更會變得模糊，當日後接觸到真正的死亡資訊，孩子心理衝擊會更大。建議家長如實告知小孩子什麼是死亡，亦可嘗試利用比喻法，向年幼小孩子解釋什麼是生命周期，例如：以植物的生命周期比喻摯愛的離去，讓小孩子明白生命有時限。

陪伴與連繫

面對孩子的不安感，陪伴是最直接而有效的靈丹妙藥。由於孩子未必懂得如成人般用言語表達感受，家長可嘗試借助其他物品或活動幫助孩子紓解情感，例如：畫畫、翻看生活照片等。同時，家長亦可與孩子參與他們喜歡的活動，減少不安感。

孩子對長輩的思念，多少反映出長輩在孩子心目中有着很重要的地位。家長可在日常生活中多引導和聆聽孩子的分享，從中欣賞孩子和長輩的互動關係，為他們舊有的經歷賦予新意義，讓孩子繼續正面成長。

生死教育是一生的課題，是每個人一生中必經的階段。最好的開解、最好的教育不是當死亡來臨時才赫然面對；而是早有準備，懂得愛惜摯愛，學會珍惜人與人之間相處的機會。願家長能夠跟孩子們好好學習和理解生命的意義，愛得及時。

文：吳培謙（香港中華基督教青年會佐敦會所助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第359期]