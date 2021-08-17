迎接開學：家長終極願望 孩子健康成長

文︰沈雅詩

近幾年，香港中華基督教青年會小學（青小）的小一新生家長迎新日，都有一個有趣環節，校長孫群英在簡介校園設施、講解課程安排之前，都會先讓家長期許3個願望。這個晚上，新一屆小一新生家長濟濟一堂，大家都聚精會神地從長長的願望清單中，挑選3項最想子女現在或將來得到的東西。

數分鐘後，校長公布結果︰「最多人揀的3個願望，分別是健康、快樂和有明辨是非的能力。」但孫群英偽裝不爽，投訴家長思量太久，要褫奪他們其中1個願望，只能3選2，結果即時出現變化，「現在大多數人的願望都是想子女健康和快樂」。然而她仍不肯罷休，逼迫家長選出1個終極願望，結果亦一如所料，「你們要記着，今天大家只有1個願望，就是要孩子健康啊」！

Healthy school 建攀石牆設廚房

在青小任職10年、即將榮休的孫群英，今次是她最後一次以校長身分主持小一新生家長迎新日。說起近年的教育生態，她一臉肉緊﹕「我見得太多，小朋友讀到三四年級，家長就逐漸忘記初衷。尤其子女讀書叻那批，家長心頭會愈來愈高，甚至質疑我，為什麼不搞精英班？所以對着每屆小一生家長，我都要講清楚，你們為什麼要送小朋友來青小呢？你們的心願，不是想孩子健健康康嗎？」

與其形容青小是happy school，孫群英認為，說它是healthy school更貼切。「想小朋友身體健康，不可單靠家長去做，學校都需要同步。」她透露，青小很着緊學生的體能，舉例近這兩年，或許礙於疫情，小朋友少了運動，通過體適能測試，校方發覺孩子的手握力很弱，於是在今年，青小在操場搭建了一道攀石牆，希望為他們多作訓練。另外，為使學生吃得更好，學校在數年前自設廚房，每天以最新鮮的食材，供應早餐和午餐。

8次無功課日 鼓勵親子活動

心理健康，更不容忽視。孫群英透露，學校一年有8次無功課日，並註明在校曆表上，「我們鼓勵家長，好好利用這天安排一些親子活動。其實小孩子的願望很卑微，我聽過不少分享，只要爸爸媽媽肯陪他們去公園，或是打羽毛球、乒乓球，甚至只留在家玩桌遊，他們已經無比快樂」。

若說打疫苗可有效防疫，孫群英也不斷替家長打「預防針」，避免他們感染「病毒」，成為「怪獸家長」、「直升機家長」。除了一系列的家長講座、工作坊外，最令她津津樂道的，就是2019年尾的親子芬蘭之旅，「我們希望家長親身感受被世界推崇的芬蘭教育，究竟是什麼一回事，返港之後，這班家長就成為學校的重要伙伴，協助青小一起推動新思維、新的教育策略」。

[Happy PaMa 教得樂 第359期]