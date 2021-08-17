家家有禮：日系運動祭 學劍球花式跳繩

360 Sweatival運動祭亦邀請了專業花式足毽、花式跳繩、劍球教練及運動員加盟，於暑假指定周末親身到昂坪巿集現場近距離表演，例如香港花式跳繩會親身示範和舉辦跳繩工作坊，香港花式劍球協會的劍玉兄弟更會教大家基本劍球玩法，讓一家大小可以齊齊體驗運動的樂趣！

◆360 Sweatival運動祭

日期：即日至9月5日

時間：上午11:00至下午5:00

地點：昂坪市集

查詢：3666 0606

■送火熱沙灘墊及涼感冰巾

昂坪360送出昂坪360×寶礦力水特火熱沙灘墊(圖2)及涼感冰巾(圖3)予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。

截止日期：8月24日，送禮詳情看於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第359期]