留棄以外：「遺物轉化」連結逝者 say hello again

身體感受衣物 表達情緒

香港寧養社會工作者學會創會會長兼註冊社工吳宇峰說，這個概念是在2012年左右由澳洲的Mary Burgess發起，她的丈夫逝世後，她把他的毛衣拆成毛線，重新織成頸巾、披肩等，把遺物以另一形式再生，後來便衍生出「遺物轉化」的概念。

吳宇峰解說，遺物轉化工作坊一般是10至12人的小組形式，社工會邀請參加者挑選逝者留下的2至3件衣物帶來。首先參加者會一起做靜觀練習，回想衣服跟逝者的關係，或與此相關的逝者生前回憶，藉此釋放壓抑的負面情緒。「有時候參加者自己哭不出來，但聽到其他人的相似經歷，反而會哭出來，參加者之間可以互相支援情緒。」社工也會邀請參加者把衣服放在耳邊、觸摸衣服，細細感受衣服的質感，「平常我們太慣用腦袋思考，或用言語表達；但其實我們的身體感覺，也是表達、感受情緒很重要的途徑」，吳宇峰說。

鼓起勇氣執屋 舊衣改造咕𠱸

然後，社工會讓參加者再次決定是否要把帶來的衣物剪破，轉化成其他物品。在參加者下定決心後，他們便會一起把衣物剪開，開始縫紉等工序。如果參加者對於縫紉技巧沒有信心，也可以請社工代勞，「但通常我們會留一點簡單部分給參加者去縫，例如咕𠱸的鈕扣帶」。而最後亦是最重要的一步，社工會帶領小組一起debriefing，讓參加者講出自己在過程中的感受和想法。

訪問當日，吳宇峰帶來了兩個大咕𠱸，這是Ariel（化名）為她逝世的母親所做的。兩年前她母親不堪10年的抑鬱症折磨，跳樓輕生。她和母親的關係一向很親近，母親突如其來的死亡令她大受打擊，「我花了好一段時間才能鼓起勇氣，回去媽媽家中執拾遺物」。她對於該把遺物留下還是丟掉更感矛盾，後來她在網上看見香港寧養社會工作者學會的「遺物轉化」活動，因工作事忙，她便把幾件母親生前常穿的衣服委託給社工代為製成咕𠱸。

遺物不應成禁忌

現在咕𠱸放在家裏的房間，雖然仍會勾起絲絲難過的情緒，但Ariel感覺母親跟她的距離近了，感覺她每天在看顧着他們，「有時我會『想和她聊天』，之前是在自己的腦海中想像，現在我攬着咕𠱸，就像是攬着媽媽和她聊天一般」。她很感恩有「遺物轉化」這個活動，「我媽媽的一些衣物一直放在家中角落，但其實你是不會有勇氣拿出來的；不拿出來的話會感覺跟她很遙遠，但拿出來又會很hurt。如果你轉了做另一些比較日常、平日家中會有的物品，你會感覺舒服一點」。

吳宇峰說，華人社會對於死亡的忌諱及避談負面情緒，往往令人更難以走出親友離世的哀傷，「大家把哀傷視為一種病，常常對逝者親友說『你要快啲好番』；又或者叫他把逝者的東西全部丟掉，認為這些東西『不吉利』。生前最親的人，死後竟然變成了禁忌」。吳宇峰引用哀傷輔導大師Robert Neimeyer的話，21世紀的哀傷輔導不單是「say goodbye」，更應該是「say hello again」，如何與逝世親友重新say hello、重新連結，也許經過轉化再生的遺物可以是一個很好的橋樑。