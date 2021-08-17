遺體修復師 守護逝者身軀 療癒生者心靈

城中每天都有人離世，但需要遺體修復處理的逝者其實並不多。善終社企「一切從簡」創辦人、資深遺體修復師伍桂麟說，要使用遺體修復服務通常有兩種情形，「一種是先人病逝的時候極為消瘦，眼窩凹陷，例如因末期癌症病至『皮包骨』，希望能為他修復至接近健康狀况下的模樣；另一種是先人因掉下山坡、跳樓等非自然死亡而逝世，軀體手腳斷開、皮開肉裂，希望能修復至較完整」。在這些情况下，逝者家屬會委託遺體修復師為逝者修復遺體，讓生者能看見他較美好的「最後一面」。

巧手縫針補缺 拼回「全屍」

接到委託後，遺體修復師便會在殯儀館開始工作。如果是上述第一種情形，伍桂麟會在逝者的血管中打進藥水，把身體肌肉充脹；一些病逝者喉嚨上有插喉的痕迹，他也會填補皮膚的孔洞。若是第二種情形，伍桂麟稱他會用手術針、細線等工具縫合皮膚，把手腳等肢體縫回軀幹；如果頭骨陷落變形，就要做支架把它撐起；眼睛有損傷的話，他會嵌入假眼，讓逝者閉眼狀態下也能保持眼睛的形狀。

另外，一些非自然死亡的逝者內臟器官可能掉了出來，即使外觀上看不出，家屬無要求，他仍會主動拼回身體裏，讓逝者得以保留「全屍」。有些人逝世時面色灰暗、皮膚出現屍斑，他也會用化妝技術把面容膚色修飾得更佳。

然而，也有伍桂麟愛莫能助的情况，把身體從消瘦變脹容易，但如果在海中遇溺，身體發脹，就難以收縮了。這個時候，他會建議逝者家人直接封棺不看，以免造成再次創傷。

修復方法程序繁多，需要的是遺體修復師豐富的經驗和嫻熟技巧。在開始遺體修復工作前，伍桂麟會先向逝者家人取其生前的照片作參照，用他曾修讀藝術系的美感觸覺和一對巧手，盡量令逝者回復至貼近生前健康的模樣。但他坦言，死者一般從死後到出殯只有2至3個禮拜，在這短時間內要完成修復工作，他指最多只能做到八成相似，「蠟像館裏的蠟像你覺得跟真人似嗎？但它們每個也起碼要製作半年吧」！

流產胎難處理 用心佈置棺材送別

伍桂麟入行做遺體防腐和修復工作17年，自言接觸過幾千具遺體，他印象最深刻的是為流產胎兒做的遺體處理。因法律所限，胎齡24周以下的流產胎一般會被當作醫療廢物，對父母來說十分傷痛；即使父母向醫院申請後能領回胎兒安葬，在下葬前遺體修復師也只有約半至1小時能夠在殮房處理遺體。24周以下的流產胎，只有手掌般大小：「可能胎兒拿出來的時候樣子已經壓扁，或者斷手斷腳，整個散掉了。」因為胎兒的骨頭軟，所以他只能把手腳輕輕駁回，把面容頭骨輕輕「拍返埋」。

流產胎難修復，他反而多花心思在殮葬的處理上：他用白色棉衣把胎兒身體包好，放進小小的棺材裏，再放進毛公仔、乾花等物品陪伴胎兒，做到簡單而溫馨，盡量令父母釋懷和感安慰，「覺得對胎兒有了交代，是真的送別了他，而不是遺棄了他」。

遺體修復工作，要常常接觸死狀各異的屍體，不是每個人也受得了。伍桂麟認為，除了性格上不害怕面對遺體，冷靜也是重要「技能」，例如接觸哀傷或激動的家屬時，保持冷靜才能好好照顧他們的情緒。他指現時全港會為遺體做大型修復的師傅約3人，一般只能透過拜師學藝而入行；他當年24歲入行時也是經親戚介紹，從低學起，例如清潔遺體。一些年輕人曾出於對這行業的好奇心而找過他想要入行，也被他婉拒了，「大家對行業的想像通常都太戲劇化」，恐怕他們好奇心消失了很快便退出。

認人前可稍作修復 防家屬創傷

遺體修復表面是處理身體上出現的物理創傷；但伍桂麟說，處理心靈創傷也是他工作的重要目的：「你想像一下，如果家屬去認屍時，看見至親處於皮開肉裂的狀態，必然很難接受。一旦看見之後，這個影像會產生trauma（創傷），更可能會跟足你一世。」所以對於一些死狀不堪的逝者個案，他會向家人提出先代他們到殮房認人，若他評估傷勢嚴重，會先把遺體稍作修復，才讓家屬再看。「其實我們做遺體修復，對家屬來說也是一種心靈療癒；不過不是心靈創傷後的療癒，而是創傷未出現前先預防了這個風險。」

為逝者做遺體修復，與其說是為了逝者，不如說更是為了在生者的心靈慰藉。伍桂麟說，遺體修復服務只是一個選擇，不一定要，有時他反而建議逝者家人多花心思在殯葬的其他程序上，「最重要的是在喪禮前後做到一種告別的儀式感，讓家人可以好好地過渡哀傷」。

文：鄧捷

編輯：林曉慧

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