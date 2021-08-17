保育招牌真人騷 霓虹M+大放異彩

近年街上霓虹招牌不再輝煌，隨法例和時代變迭，熄燈、拆卸、堆填成為不少霓虹招牌難逃的命數。部分「幸運」的霓虹招牌，獲西九M+博物館收藏多年，策展人彭綺雲透露今年尾將以特別方式展示其中兩塊霓虹招牌──不亮燈，不掛起，不翻新，但會把「復修真人show」搬到公眾眼前，展示保育實况。

半公開空間展出 設語音導覽

走在西九文化區，舉目皆是以清水混凝土建造的建築物，無論是內設視覺文化博物館的M+大樓，收納萬千藏品的修復保管中心，又或作為行政總部的西九文化區管理局大樓，一概散發着冷峻、素淨、企理得一絲不苟的氣息。與這種高冷格調形成對比的，是將於年底展出、原本於街頭綻放絢爛光芒的霓虹招牌。M+視覺文化博物館香港視覺文化策展人彭綺雲（Tina）預告，今年底，森美餐廳「霓虹牛」及「鷄記蔴雀耍樂」這兩塊M+館藏招牌，將於修復保管中心的半公開空間展出。那是一個嵌於灰色牆身，有一排巨型玻璃窗相隔室內空間。公眾雖不能進內細看，但可憑窗觀摩「復修真人show」：「保育團隊會在裏面修復霓虹招牌，大家可看見招牌如何構造，霓虹管怎樣裝。也會有語音導覽講解霓虹燈的原理，介紹師傅如何使用相關工具。」

不翻新、不亮燈 保留感覺

坊間曾有組織舉辦霓虹招牌展覽，招牌重新煥發光芒，吸引觀展者眾。M+的展出形式卻會相對平實，也相對「暗淡」，Tina拋出幾個公眾或許會有的疑問：招牌為何沒亮着？為何不掛起？為何不翻新？為何不弄乾淨，髹上新油？這些問題，她也常與保育團隊討論：「就像你看一個宋代古蹟、一座古廟，要是它被髹上新油，所用的油漆不一樣，顏色又不一樣，整件事就沒有宋代感覺了。我們就是想保留宋代感覺。如果隨便翻新，恐怕會變成另一回事。」

Tina強調，這並非正式展覽，只是「display」（陳列），又坦言自己也是首次以此方式呈現展品，「要公眾明白箇中意念，是最具挑戰的一環」。那何不待幾年後招牌復修完畢，才來場正式展覽？她說是想打鐵趁熱，「招牌現正處於修復階段，正好是機會讓觀眾看到behind the scene的工序」。歸根究柢，她希望公眾親眼目睹復修過程，會更明白保育的重要。

凌晨封路 花一年拆卸

博物館界別中，霓虹招牌算是新穎的藏品類別，納有這類館藏的博物館寥寥可數，故M+館方近年銳意連結不同霓虹專家，交流保育方法。Tina表示，被拆卸下來的招牌，往往經歷數十年的風吹雨打，狀况本來就不太良好，金屬生鏽，油漆剝落，光管破爛都是常事。所以館方從招牌拆卸、運送，到穩定（stabilize）其狀况，以至恆常檢測，每一環也要小心翼翼。以森美餐廳長達4.5米的牛形招牌為例，招牌原本懸掛於熙來攘往的皇后大道西上方，拆卸範圍剛好與多項交通工程重疊，故館方要與城巴、港鐵、運輸署、環保署接洽，安排巴士改道，凌晨時段封路，並索取夜間建築噪音許可。花了一年工夫，才完成拆卸程序。來到館內，招牌再交由保育團隊勘察，穩定招牌狀况，並因應玻璃管、油漆、鐵枝等不同材質，應用不同的復修手法。

霓虹招牌如一面鏡，其設計、工藝、數量、地域分佈，能反映香港的潮流興衰及社會發展。但自2010年屋宇署推行小型工程監管制度至今，逾千塊違規或不安全的霓虹招牌被拆除。幸運的話，招牌尚且能獲得有心人收藏，只是其尺寸、狀况始終有所限制，即使是M+這樣具規模的博物館，也只是收藏了5塊霓虹招牌。除了即將展出的森美及鷄記招牌，還包括一塊將鈕扣融入設計的裁縫店雙語招牌，以及兩塊中式餐廳招牌。Tina表示，購藏有多重考慮：「M+作為博物館，須考慮招牌狀况，有沒有危險，其代表價值，並從策展角度出發來決定收納什麼藏品。」數年前，儼如佐敦地標的麥文記招牌拆卸，餐廳東主曾邀請M+收藏，結果不獲館方收納。

霓虹招牌只拆不起，街上霓虹盛况不再，Tina興嘆，這無疑是可惜的，「但招牌唔喺度，不代表其重要、文化價值不存在」。當招牌被移到博物館展示，也難免脫離街頭脈絡，「但好處是能令觀眾珍惜、深入了解這種文化，甚至我大膽點說，希望可保護霓虹工藝」。她期望M+隨年累積經驗，日後能成為霓虹修復的先行者，在霓虹研究上出一分力，即使街上霓虹漸漸消散，也可以在另一地方大放異彩。

查詢：www.neonsigns.hk

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

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