紅豆沙雪條富陳皮香 一凍一熱過癮

【明報專訊】若說多年來「屹立不倒」的口味，非紅豆雪條莫屬。甄嘉浚（Adrian）指紅豆是一種比較「環球」口味的的豆類，凍食依然能保持香味和口感，適合做雪條。紅豆雪條實際出現年份難以考究，1950年代的香港報紙上已記載有本土製作，粗略估計約有70年歷史，早期主要用糖水加紅豆製成，阿波羅則參考中式糖水的做法製成紅豆霸。品牌資深員工強哥指出，紅豆霸全在香港製造，堅持由人手將百多斤紅豆煮熟，並攪拌1至2小時至起沙，強哥說人手烹煮最能保持豆粒完整軟腍而不過爛。煮好後注入模型，冷卻後脫模即成，每次可製作出萬多條雪條。紅豆霸的豆香較濃和綿滑，豆量奇多，令人吃得滿足。紅豆霸外，品牌還有綠豆霸、楊枝甘露，以及新推出的黑芝霸均採用中式糖水做法，黑芝霸的靈感源自芝麻糊，黑白雙色，白色是豆腐味，黑色是極濃黑芝麻味，還有粒粒芝麻，值得一試。