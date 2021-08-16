一通視像電話領長者走出「孤島」

新科技帶來方便，卻同時突顯新常態下數碼鴻溝。有否想過，社會上有些人，因着各種原因，未能運用科技應對疫情挑戰。這些人被邊緣化、被忽略，疫情帶給他們額外的傷害。

筆者在香港老年學會工作，因工作關係，見到兩類對象對運用資訊科技有困難，在疫情下倍受困擾。

第一類，是中年失業者。疫情持續令香港失業率上升，消費及旅遊相關行業、餐飲業失業率超過10%。老年學會開辦長者及復康護理課程，讓失業人士透過再培訓，獲得轉職機會，投入甚為渴求人手的護理行業。記得疫情嚴峻時，因應限聚令，保健員、護理員、醫護支援人員、物理治療助理等課程都要網上授課。一名親自到學會報名的中年媽媽，當聽到要用Zoom線上上課後，便拿出她的「古早」手機，說家中沒有電腦、手機數據有限，也不懂得如何用Zoom……最後沮喪地離去。她的遭遇令我印象深刻、反思良久。

隔離令下 住中小型私院最無助

第二類，是居於小型私營院舍的長者。過去一年，香港各安老院舍為院友付出很大努力，為對抗疫情嚴格執行隔離措施。這些隔離措施就像一把雙面刃，一方面保障長者健康，卻同時令長者與外界隔絕，如困孤島，身心社靈大受影響，不少更出現抑鬱徵狀。雖有報道指有些安老院舍在疫情期間添置了不少資訊科技產品，如視像機械人、遙距診症，不過這只反映部分資源較充裕院舍的情况；相對較匱乏的中小型私營院舍，為了防疫，護理人手已見緊張，對資訊科技應用更是有心無力。在疫情期間這些小院舍單是維持日常基本運作已用盡最大努力，縱使知道資訊科技有助紓緩長者情緒，但礙於缺乏人手、知識或金錢，就算家屬提出訴求也無法實踐，長者及親友只能無奈忍受。

家鄉影片安撫暴躁婆婆

針對這些長者的困境，同事們構思了一個創新計劃「孤島移除行動」：借助科技設備，讓居於缺乏資源的中小型私營院舍長者保持社交連繫，與家屬視像見面，紓緩長者和家屬的負面情緒。行動獲「利希慎基金」及「仇景、傅少芳伉儷慈善基金」贊助，向26間院舍、2600個牀位長者免費提供科技設備，增加長者與家屬的通話次數，並提供康樂、培訓和復康服務。

獲得支援的院舍，使用免費獲贈的科技設備，為院內長者提供視像電話與家屬「見面」。短短數星期，家屬反映與長者視像通話的次數比早前明顯增加，雖然每次通話僅短短數分鐘，但看得見長者面貌，看得見長者在院舍日常生活及膳食，已經讓家屬放下心頭大石。更有家屬表示長者患有認知障礙症，視像通話令長者記得自己的面貌，雖隔着屏幕，但見到多1秒鐘就是多1秒鐘。

此外，每間院舍與外展團隊亦協調，透過平板電腦，用線上方式恢復因封院而停止的實體服務，如物理治療、職業治療、言語治療、情緒紓緩等，避免長者因不能外出或參與實體培訓而引致機能衰退。就情緒紓緩方面，我們遇到一個有趣故事。一間獲支援院舍的主管說，一名住院婆婆只懂鄉下話，完全不懂廣東話或普通話，不能與院友和護理人員溝通；加上親戚朋友均在內地不能親身探訪，因此婆婆性情大變，經常向護理人員發脾氣和騷擾院友，影響院舍運作。主管有一天忽發奇想，嘗試透過平板電腦在網上搜尋婆婆聽得懂的方言影片，令人意想不到的是，婆婆看後真的整個人平靜下來，更嚷着「這是我的鄉下，我知道這是什麼來的」。

大眾化平板更勝視像機械人

學會在購置器材時，考慮小型安老院舍的有限空間和可持續使用，都選擇可輕易在電腦商場中找到，例如平板電腦、「八爪魚」腳架、流動數據卡等，操作與智能電話相近，價錢較大眾化。近年政府大力推廣樂齡科技，而幫到老人家的科技產品，不一定要是外國貨、貴價、高端，只要留意生活日常，再加點小智慧，就可達到近似效果。有獲支援的院舍員工表示，相比起智能機械人，平板電腦安裝於腳架上更有利長期臥牀或行動不便的長者使用，靈活的腳架，可在狹小空間內撥打視像電話與家屬對話；使用機械人反而需要長者「遷就」，因為與平板電腦不同，長者或員工都無法抬起機械人呢！

「孤島移除行動」已經結束，其間遇到很多感人和有趣的小故事。最大感受是，人們常說缺乏資源運用最新資訊科技，其實「資源」不一定是指金錢，更重要是啟蒙輔助。高齡人士（如院舍職員）若透過一步一步的指導，亦可以使用科技助己助人。就「孤島移除行動」的經驗，開始時讓院舍職員學習靈活運用「生活小智慧」，至完結時看見她們純熟運用裝備，效果媲美高端科技；以合理金錢資助，可讓長者、家屬和院舍3方共贏。

文：黎偉祺（香港老年學會高級經理）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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